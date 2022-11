Taipéi, Taiwán.- Las protestas contra las medidas restrictivas de China contra el Covid-19 parecieron estallar en varias ciudades este sábado por la noche, en muestras de desafío público avivadas por la ira por un incendio mortal en la región occidental de Xinjiang.

Muchas manifestaciones no se pudieron confirmar de inmediato, pero en Shanghái, la policía usó gas pimienta para detener a unos 300 asistentes que se habían reunido en Middle Urumqi Road a la medianoche, llevando flores, velas y carteles que decían “Urumqi, 24 de noviembre, los que murieron descansan en paz”, para conmemorar las 10 muertes causadas por un incendio en un edificio de apartamentos en la capital de Xinjiang, Urumqi.

Un manifestante que sólo dio su apellido, Zhao, dijo que uno de sus amigos fue golpeado por la policía y dos amigos fueron rociados con gas pimienta.



Delcaró que la policía le pisoteó cuando trató de evitar que se llevaran a su amigo. Perdió sus zapatos en el proceso y salió de la protesta descalzo.

Zhao dice que los manifestantes gritaron consignas como “Xi Jinping, renuncia, Partido Comunista, renuncia”, “Desbloquea Xinjiang, desbloquea China”, “no quiero PCR (pruebas), quiero libertad” y “libertad de prensa”.

Alrededor de 100 policías se pararon fila por fila, impidiendo que algunos manifestantes se reunieran o se fueran, y más tarde llegaron autobuses con más policías, dijo Zhao.

Otro asistente, que sólo dio su apellido Xu, dijo que había una multitud más grande de miles de manifestantes, pero que la policía se paró en la calle y dejó pasar a los inconformes por la acera.

Las publicaciones sobre la protesta se eliminaron de inmediato en las redes sociales de China, como suele hacer el Partido Comunista de China para reprimir las críticas.

El sábado temprano, las autoridades de la región de Xinjiang abrieron algunos vecindarios en Urumqi después de que los residentes realizaran manifestaciones nocturnas extraordinarias contra el bloqueo draconiano Cero-Covid de la ciudad que había durado más de tres meses. Muchos alegaron que los obstáculos causados ​​por las medidas antivirus empeoraron el incendio. Los trabajadores de emergencia tardaron tres horas en extinguir el incendio, pero los funcionarios negaron las acusaciones y dijeron que no había barricadas en el edificio y que a los residentes se les permitió salir.

Durante el confinamiento de Xinjiang, a algunos residentes de otras partes de la ciudad les cerraron físicamente las puertas con cadenas, incluido uno que habló con The Associated Press y se negó a ser identificado por temor a represalias.

Muchos en Urumqi creen que tales tácticas de fuerza bruta pueden haber impedido que los residentes escaparan del incendio del jueves y que el número oficial de muertos fue un recuento insuficiente.

"La capacidad de residentes para rescatarse a sí mismos era demasiado débil"

La ira estalló después de que los funcionarios de la ciudad de Urumqi celebraran una conferencia de prensa sobre el incendio en la que parecían trasladar la responsabilidad de las muertes a los residentes de la torre de apartamentos.

“La capacidad de algunos residentes para rescatarse a sí mismos era demasiado débil”, dijo Li Wensheng, jefe del departamento de bomberos de Urumqi.

La policía tomó medidas drásticas contra las voces disidentes y anunció el arresto de una mujer de 24 años por difundir "información falsa" sobre el número de muertos en línea.

El viernes por la noche, la gente en Urumqi marchó en gran parte pacíficamente con grandes chaquetas de invierno acolchadas en la fría noche de invierno.

Lee también: Pica, el síndrome que sufren los "niños abandonados" en China que los deja casi calvos

Los videos de las protestas mostraban a personas que sostenían la bandera china y gritaban “Ábrete, ábrete”. Se difundieron rápidamente en las redes sociales chinas a pesar de la fuerte censura. En algunas escenas, la gente gritaba y empujaba contra filas de hombres con los trajes blancos de cuerpo completo para materiales peligrosos que usan los trabajadores del gobierno local y los voluntarios de prevención de pandemias, según los videos.

Para el sábado, la censura había eliminado la mayoría. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente todos los videos, pero dos residentes de Urumqi que se negaron a ser identificados por temor a represalias; dijeron que hubo protestas a gran escala el viernes por la noche. Uno de ellos dijo que tenía amigos que participaron.

AP señaló las ubicaciones de dos de los videos de las protestas en diferentes partes de Urumqi. En un video, policías con mascarillas y batas de hospital se enfrentaron a manifestantes que gritaban. En otro, un manifestante habla a una multitud sobre sus demandas. No está claro cuán generalizadas fueron las protestas.

Las manifestaciones, así como la ira pública en línea, son los últimos signos de creciente frustración con el intenso enfoque de China para controlar el Covid-19. Es el único país importante del mundo que todavía está luchando contra la pandemia a través de pruebas y bloqueos masivos.

Dado el vasto aparato de seguridad de China, las protestas son riesgosas en cualquier parte del país, pero son extraordinarias en Xinjiang, que durante años ha sido objeto de una brutal represión de seguridad. Una gran cantidad de uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas han sido arrastradas a una vasta red de campos y prisiones, infundiendo el miedo que se apodera de la región hasta el día de hoy.

Lee también: Chinos, hartos por la estrategia de Cero Covid

La mayoría de los manifestantes visibles en los videos eran chinos han. Una mujer uigur que vive en Urumqi dijo que era porque los uigures estaban demasiado asustados para salir a la calle a pesar de su rabia.

“Los chinos han saben que no serán castigados si hablan en contra del confinamiento”, dijo, negándose a ser nombrada por temor a represalias contra su familia. “Los uigures son diferentes. Si nos atrevemos a decir tales cosas, seremos llevados a la cárcel o a los campos”.

En un video, que AP no pudo verificar de forma independiente, el alto funcionario de Urumqi, Yang Fasen, les dijo a los enojados manifestantes que abriría las áreas de bajo riesgo de la ciudad a la mañana siguiente.

Esa promesa se cumplió al día siguiente, cuando las autoridades de Urumqi anunciaron que los residentes de las áreas de bajo riesgo podrían moverse libremente dentro de sus vecindarios. Aun así, muchos otros vecindarios permanecen cerrados.

Los funcionarios también declararon triunfalmente el sábado que básicamente habían logrado el "Covid cero social", lo que significa que no había más propagación comunitaria y que sólo se detectaban nuevas infecciones en personas que ya estaban bajo control de salud, como las que se encuentran en una instalación de cuarentena centralizada.

Lee también: China: las violentas protestas en la mayor fábrica de iPhone del mundo

Los usuarios de las redes sociales recibieron la noticia con incredulidad y sarcasmo. “Sólo China puede alcanzar esta velocidad”, escribió un usuario en Weibo.

En las redes sociales chinas, donde los censores manipulan los temas de actualidad, el anuncio de “cero-COVID” fue el hashtag de tendencia número 1 tanto en Weibo, una plataforma similar a Twitter, como en Douyin, la edición china de TikTok. El incendio del apartamento y las protestas se convirtieron en un pararrayos de la ira pública, ya que millones de personas compartieron publicaciones cuestionando los controles pandémicos de China o burlándose de la rígida propaganda y los estrictos controles de censura del país.

La explosión de críticas marca un giro brusco en la opinión pública. Al comienzo de la pandemia, el enfoque de China para controlar el Covid-19 fue aclamado por sus propios ciudadanos como una forma de minimizar las muertes en un momento en que otros países sufrían olas devastadoras de infecciones. El líder de China, Xi Jinping, había presentado el enfoque como un ejemplo de la superioridad del sistema chino en comparación con Occidente y especialmente con Estados Unidos, que había politizado el uso de máscaras faciales y tenía dificultades para promulgar bloqueos generalizados.

Pero el apoyo al “Covid cero” se ha derrumbado en los últimos meses, ya que las tragedias provocaron la ira pública. La semana pasada, el gobierno de la ciudad de Zhengzhou, en la provincia central de Henan, se disculpó por la muerte de un bebé de 4 meses. Murió luego de un retraso en recibir atención médica mientras sufría vómitos y diarrea en cuarentena en un hotel en Zhengzhou.

El gobierno ha redoblado su política incluso cuando relaja algunas medidas, como acortar los tiempos de cuarentena.

Lee también: China responde a protestas violentas con un nuevo confinamiento por brotes de Covid-19

El gobierno central ha dicho repetidamente que se apegará a “cero COVID”.

Muchos en Xinjiang han estado encerrados desde agosto. A la mayoría no se les ha permitido salir de sus hogares, y algunos han informado de condiciones terribles, incluidas entregas irregulares de alimentos que han provocado que los residentes pasen hambre . El viernes, la ciudad reportó 220 casos nuevos, la gran mayoría de los cuales eran asintomáticos.

La mujer uigur en Urumqi dijo que había estado atrapada en su apartamento desde el 8 de agosto y que ni siquiera se le permitió abrir la ventana. El viernes, los residentes de su vecindario desafiaron la orden, abrieron sus ventanas y gritaron en señal de protesta. Ella se unió.

“¡No más confinamientos! ¡No más bloqueos!”, gritaron.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare