Lima. Una cascada de renuncias sacude este lunes al gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. A la del ministro del Interior, Víctor Torres, le siguieron las de las ministras de la Mujer y de Educación, en medio del escándalo conocido como "Rolexgate".

"Agradezco la confianza brindada por la señora presidenta durante mi gestión como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como en toda mi vida profesional seguiré promoviendo el respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida", indicó Nancy Tolentino, hasta ahora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, en la red social X.

La ahora exministra destacó el equipo que le acompañó estos 14 meses como cabeza de esta cartera y que "colaboraron impulsando importantes iniciativas".

Como la creación e instalación del Consejo Nacional de las Mujeres, "mecanismo de vital para la participación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad", y el fortalecimiento y ampliación de los servicios en alianza con los Gobiernos regionales y la sociedad civil.

También agradeció la cooperación internacional por su apoyo en el cumplimiento de la misión institucional.

Poco después, la ministra de Educación Miriam Ponce anunció su dimisión. Tras agradecer a su equipo y a la presidenta Boluarte, Ponce ratificó, en X, su "compromiso con la educación del país y los comprometo a continuar promoviendo la estrategia nacional 101% Buen Ciudadano, con el fin de rescatar los valores y ejercer una ciudadanía responsable".

Menos de dos horas antes, el ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, renunció al cargo tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de la presidenta Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por un caso de corrupción.

"A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

El ministro aseguró que tomó esta decisión porque tiene "un problema familiar" y no por la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a congresistas opositores a plantear que sea censurado en el cargo.

Las renuncias se dan dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tenga que acudir al Congreso para pedir su confianza, por lo que el Ejecutivo tendrá que conformar el nuevo gabinete antes del miércoles.

Este lunes también se informó que Boluarte desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.

La gobernante también solicitó este domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe brindar su declaración sobre el llamado 'caso Rolex', que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.

El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, agregó que el pedido se ha hecho "en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias", realizadas por la Fiscalía y la Policía por este caso.

Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de ellas.

Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.

En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.

