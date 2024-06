Washington. La Casa Blanca criticó este lunes a los republicanos por difundir videos que supuestamente mostraban el deterioro físico y mental del presidente estadounidense, Joe Biden, y dijo que las imágenes fueron cortadas y manipuladas de manera engañosa.

"Esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el desespero de los republicanos", dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que calificó los vídeos como "falsos".

Medios como el New York Post y una cuenta oficial republicana en redes sociales compartieron varios videos cortos en días recientes en los que supuestamente se ve errático al presidente, de 81 años.

En uno de ellos, se ve a Biden aparentemente desorientado al alejarse de otros líderes mundiales en medio de una exhibición de paracaidismo durante la cumbre del G7 en Italia la semana pasada.

Jean-Pierre dijo que las imágenes fueron editadas de manera engañosa y argumentó que Biden se separó del grupo para saludar a los paracaidistas.

"Esto fue ampliamente verificado (...) incluso por medios conservadores", dijo en conferencia de prensa. "Si ponen el clip un poco más de tiempo verán (...) lo que estaba sucediendo".

La cadena NBC también desacreditó esa afirmación y publicó imágenes de sus propias cámaras desde otro ángulo en las que se veía a Biden interactuando con los paracaidistas a pocos metros de distancia.

En otro clip se ve a Biden estático mientras otros líderes mundiales que lo acompañaban bailaban durante un acto la Casa Blanca, una actitud que los opositores calificaron como estado de confusión.

"El presidente se quedó de pie escuchando la música y no bailó. Me disculpan, pero no sabía que no bailar era (...) un problema de salud", dijo Jean-Pierre sobre el video.

Durante el fin de semana, el New York Post también publicó un fragmento en el que se ve a Biden supuestamente extraviado en el escenario durante un evento de recaudación en California, y es luego conducido a la salida por el expresidente Barack Obama.

Andrew Bates, otro portavoz de la Casa Blanca, dijo en X que Biden se quedó un momento para disfrutar de los aplausos de sus seguidores. Y Eric Schultz, asesor de Obama, publicó un enlace en respuesta al artículo del Post con la leyenda "esto no sucedió".

El expresidente republicano Donald Trump, rival de Biden en las elecciones de noviembre, ha convertido la edad de Biden en uno de sus caballos de batalla de la campaña pese a que con 78 años es sólo tres años y medio más joven que el candidato demócrata.

Cualquiera que gane la presidencia establecerá un nuevo récord de edad para un mandatario.

