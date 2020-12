Carta de AMLO, tardía y fría, señalan expertos

Tras su triunfo electoral, en julio de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador envió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, una carta de siete cuartillas; el lunes por la noche, en cambio, mandó a Joe Biden una misiva de felicitación de sólo cuartilla y media.

En aquella ocasión, a Trump le mandó un “afectuoso abrazo”; a Biden, en cambio, un saludo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, exembajadores e internacionalistas coincidieron en señalar que la carta a Biden es tardía y fría, y que afectará la relación bilateral.

Andrés Rozental, exembajador de México en Reino Unido, Suecia y exrepresentante permanente de México ante la ONU, señaló que “evidentemente es una felicitación tardía; debería de haberse dado en los momentos en que todos, casi todos los demás mandatarios del mundo la dieron, inclusive debería de haberse dado cuando el presidente electo Biden trató de establecer una llamada con López Obrador y aquí rehusaron la llamada. en cuyo caso creo que sí fue un error”.

Pía Taracena Gout, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, consideró que la tardanza del reconocimiento a Biden sí afectará la relación bilateral y opinó

que el gobierno mexicano tendrá que generar puentes para un acercamiento con el nuevo gobierno.

José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, consideró que no se esperan grandes efectos negativos, puesto que ambos países comparten diversas prioridades, como la migración y la seguridad. Recordó que luego de la detención y posterior liberación por parte de la DEA del general Salvador Cienfuegos por cargos de narcotráfico, se necesita trabajar de manera conjunta con quien será designado como nuevo fiscal de EU.

María Cristina Rosas, investigadora internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó que no es la primera vez que el gobierno mexicano tiene roces con el Partido Demócrata.“Con [Enrique] Peña Nieto se tomó la decisión de invitar a Donald Trump y se le dio trato de jefe de Estado. Desde entonces, hablamos de hace cuatro años, había roces con los demócratas”. El segundo desplante fue la visita de AMLO a Washington, en julio pasado, para reunirse con Trump.

El tercero, la tardanza en reconocer el triunfo de Biden, “Three strikes and you are out”, advirtió.