El video de cientos de personas que beben cócteles bajo el sol en una piscina de Misuri, en Estados Unidos, ha sido visto más de 16 millones de veces desde el sábado, suscitando temor sobre un regreso demasiado precipitado a la normalidad en plena pandemia de Covid-19.

La escena ocurrió el sábado en un bar restaurante a orillas del lago de los Ozarks, en los montes homónimos, en el centro del país.

"No hay preocupación por la covid en el lago de los Ozarks", tuiteó Scott Pasmore, un periodista de televisión, mientras filmaba a cientos de personas apretadas en la piscina y en torno a ella.



No covid concerns at the lake of the ozark #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020