San José.— Diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de Costa Rica presentaron una moción para convocar al ministro de Seguridad, Mario Zamora, a pronunciarse sobre supuestas negociaciones del gobierno con cárteles de la droga, a lo que Zamora respondió solicitando un careo con el periodista de EL UNIVERSAL que publicó la nota sobre el tema.

El gobierno de Costa Rica rechazó cualquier diálogo con el narco para reducir la ola de homicidios en el país, tras la publicación, en este diario, de la nota “Narco se afianza en Costa Rica”, en la que el corresponsal José Meléndez cita a fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia, que por seguridad evitaron dar su nombre, y que hablaron de la eventualidad de que la administración de Rodrigo Chaves habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

El Ministerio Público de Costa Rica anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre los presuntos intentos del gobierno de negociar con narcotraficantes, y por la noche ocho de los nueve diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico presentaron una moción para convocar a Zamora, informó el diario La Nación de Costa Rica.

El Ministerio de Seguridad emitió este jueves un comunicado en el que pidió que dicha comisión llame a careo a Meléndez sobre la nota.

“Algunos diputados dan de buenas a primeras como cierto lo que dice el señor Meléndez, sin darle la oportunidad de dar la cara ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para que profundice en lo que dijo, supondría renunciar a la posibilidad de esclarecer el grado de verdad desde la fuente misma, en que estas afirmaciones fueron proferidas”, dijo Zamora. En el comunicado, el Ministerio no sólo solicita la comparecencia de Meléndez, sino que éste revele “la verdad sobre sus fuentes y que se comporte como un Patriota en un momento histórico en que la patria se lo reclama”.

En respuesta, Gloria Navas, presidenta de la comisión, alegó que “los careos no son apropiados en el sentido de que no arrojan más que una mera discusión entre las partes y no se establecen verdades”.

Navas dijo que hasta la mañana del jueves no tenía conocimiento de que la solicitud para un careo llegara a la Comisión. Sin embargo, aclaró que un careo es un recurso jurídico que se emplea con mayor frecuencia en los procesos jurisdiccionales, indicó La Nación. Agregó que la solicitud —en caso de existir— será evaluada y decidida en la comisión.

En lo que va del año, Costa Rica registra 669 muertes violentas, una cifra que supera ya los 657 homicidios de 2022, de acuerdo con el dato más reciente del Organismo de Investigación Judicial.

La mayoría de estos homicidios han sido atribuidos por las autoridades a las disputas por territorios entre grupos del narcotráfico local y esto ha convertido la inseguridad en una de las principales preocupaciones de los costarricenses, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

En una entrevista con La Nación, Robert Alter, director de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, dijo que “en Centroamérica, Costa Rica es el país preferido entre los narcotraficantes para trasladar su producto”.