El Instituto Butantan de São Paulo, una de las instituciones científicas más importantes de Brasil, anunció este viernes que suspendió el desarrollo de su vacuna contra la covid-19, tras no alcanzar los resultados esperados en las pruebas clínicas de fase 2 en humanos.

"El resultado no demostró la inmunidad esperada. Por tanto, hemos interrumpido su desarrollo y seguimos desarrollando vías más prometedoras", afirmó en una nota Esper Kallás, director del Instituto Butantan, que es el mayor productor de vacunas y sueros de América Latina.

El organismo, vinculado al Gobierno del estado de São Paulo, explicó que en los ensayos de fase 2, en los que participaron 400 voluntarios, la llamada 'Butanvac' "duplicó la cantidad de anticuerpos contra la enfermedad 28 días después de su aplicación".

Sin embargo, se quedó muy lejos de la meta establecida para esa fase de los estudios, que era cuadruplicar la producción de anticuerpos para equipararse así a las vacunas contra la covid-19 ya disponibles para la población en Brasil.

Con todo, "no dará secuencia al desarrollo" de la potencial vacuna al no cumplir el acuerdo con las autoridades sanitarias brasileñas a través del cual pactó que la nueva fórmula "no debería ser inferior" a las ya utilizadas por el sistema público de salud.

La bautizada como 'Butanvac' pretendía inmunizar de forma conjunta contra la gripe y el coronavirus, y obtuvo "resultados prometedores" en ensayos realizados en animales publicados en marzo de 2022.

Antes incluso de esos test, en abril de 2021, aún en pandemia, el Instituto Butantan inició la producción de un primer lote de un millón de dosis de la citada fórmula experimental, anticipándose también al análisis de la agencia sanitaria brasileña.

Pero al final no ha alcanzado los objetivos marcados para los ensayos clínicos de fase 2.

"El ensayo clínico ha cumplido su función. En Butantan tenemos un respeto absoluto por el proceso y los resultados científicos. Por eso la población puede creernos: cuando decimos que una vacuna es buena, es porque los estudios lo han demostrado", expresó Kallás.

El laboratorio desarrolló el suero a partir de la misma metodología con la que elabora la vacuna contra la gripe y que utiliza huevos de gallina como insumo para la producción de la misma.

Brasil fue uno de los países del mundo más castigados por la pandemia de coronavirus, que desde 2020 ha causado unos 713.000 fallecidos en el país.

aov/apr