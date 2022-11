Bots chinos inundan Twitter en un intento por ocultar protestas contra el restricciones antiCovid

Twitter se llenó de bots para ocultar las protestas en China contras las medidas restrictivas por el Covid-19 (la estrategia Cero Covid).

Las cuentas inundaron la red con anuncios de trabajadoras sexuales, pornografía y apuestas cuando los usuarios buscan en chino una ciudad importante del país, como Shanghái o Beijing, reportaron medios como The Guardian, The Washington Post y el The New York Post.

Alex Stamos, director del Observatorio de Internet de Stanford, dijo que la actividad indica el "primer gran fracaso" para detener la interferencia del gobierno bajo la propiedad de Twitter de Elon Musk. Agregó que las acciones parecían estar diseñadas para limitar la observación internacional de las protestas.

“El análisis de datos en este hilo sugiere que ha habido un aumento significativo en estos tweets de spam”, dijo dijo Air-Moving Device, compartiendo una serie de gráficos, retuiteados por Stamos.

La "gran mayoría", más de 95%, parecen ser cuentas de spam que "twittean a un ritmo alto y constante durante todo el día, lo que sugiere automatización", según el análisis.

Still working on our own analysis, but here is some good initial data that points to this being an intentional attack to throw up informational chaff and reduce external visibility into protests in China (Twitter being blocked for most PRC citizens):https://t.co/kPK7nMeCPu — Alex Stamos (@alexstamos) November 28, 2022

Mengyu Dong, de la Universidad de Stanford, compartió imágenes de algunos de los dudosos "anuncios de acompañantes", que, según dijo, "hacen que sea más difícil para los usuarios chinos acceder a información sobre las protestas masivas".

“Algunos de estos actos han estado inactivos durante años, solo para volverse activos… después de que estallaron las protestas en China”, tuiteó.

Chinese bots are flooding Twitter with *escort ads*, possibly to make it more difficult for Chinese users to access information about the mass protests. Some of these acts have been dormant for years, only to become active yesterday after protests broke out in China. for example: pic.twitter.com/QRYLQu09Pq — Mengyu Dong (@dong_mengyu) November 27, 2022

Se descubrió que una cuenta iniciada hace siete años había enviado todos sus más de 2 mil mensajes de texto en las últimas 15 horas. Otro sólo había publicado cuatro tuits: “Y de repente publicó más de 3000 tuits nsfw en UN día”, escribió.

“Lamentablemente, si una persona china decide venir a Twitter para averiguar qué sucedió en China anoche, estas publicaciones nsfw [no seguras para el trabajo] compartidas por bots probablemente sean las primeras en aparecer en sus resultados de búsqueda”, lamentó.

El diplomático estadounidense retirado David Cowhig cuestionó si era una prueba de que los "censores de la red chinos" estaban "publicando una gran cantidad de fotos sexys para distraer a la gente de las protestas de Wuhan" o "simplemente para interferir en el canal", reportó el The New York Post.

La aparente manipulación de Twitter por parte de fuentes del gobierno chino, reportada por primera vez por el Washington Post, sigue a los recortes de empleo generalizados en Twitter, incluso entre los miembros del equipo de confianza y seguridad de la red social.

Un empleado de Twitter le dijo a un investigador que la compañía estaba al tanto del problema al mediodía del domingo y buscaba solucionarlo. Un contratista del gobierno de EU le dijo al The Washington Post que por la noche, la transmisión era "50% de pornografía, 50% de protestas".

La advertencia de interferencia en Twitter se produjo cuando decenas de protestas estallaron en ciudades chinas durante el fin de semana al desbordarse las frustraciones por las estrictas políticas restrictivas por el Covid-19.

agv