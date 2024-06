La Paz.— El presidente boliviano, Luis Arce, rechazó ayer los señalamientos de que conocía los planes militares del intento de golpe en Bolivia, que sumió al país el día anterior por varias horas en la incertidumbre y el caos político.

“Para nada. Nunca estuvimos informados sobre el movimiento de tropa que hizo Zúñiga, yo quede sorprendido”, respondió a las preguntas de los medios en una comparecencia en la que repasó lo acontecido el miércoles tras el despliegue militar frente al palacio de gobierno, por el que hay 17 personas detenidas, entre ellas el excomandante general Zúñiga. Aseguró que el mando militar, destituido el mismo miércoles, “actuó por cuenta propia”.

“Él me dijo que no iba a acatar mi instrucción de replegar a la tropa. Estaba incumplimiento órdenes que le di como capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso no puede ser una planificación de autogolpe”, recalcó Arce.

Lee también: Agradece presidente de Bolivia a AMLO y Sheinbaum por condenar golpe de Estado fallido

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó más temprano la detención de 17 personas, en su mayoría militares y un civil, y los presentó como promotores del fallido golpe militar en contra del presidente Arce.

Según el ministro, los detenidos actuaron bajo la orden el general Juan José Zúñiga, arrestado y destituido el miércoles como comandante del Ejército y líder de la revuelta que no prosperó por falta de apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, según dijo más temprano el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Junto a Zúñiga, también fue detenido y destituido la víspera el vicealmirante de la Armada Juan Arnez, como otro de los principales responsables del intento fallido de golpe que, según el presidente Arce, dejó 14 heridos. Varias de ellas, indicó, necesitaron ser intervenidos quirúrgicamente.

“Este grupo criminal planificó el golpe desde mayo”, dijo Del Castillo en rueda de prensa.

El presidente Arce compareció en la tarde del jueves para dar detalles de lo ocurrido la jornada anterior y mencionó la falta de respuesta de la cúpula militar en cuanto se detectó el despliegue de uniformados en torno al palacio de gobierno.

“Intentamos comunicarnos con Zúñiga, ninguno de los tres comandantes respondió las llamadas para pedir explicaciones sobre el movimientos de tropa. Llamé en persona al comandante del Ejército y no recibí respuesta”. También indicó que el comandante de la policía le informó que Zúñiga le había convocado para unirse al intento de golpe, pero que se negó a participar.

Sobre las declaraciones de Zúñiga del miércoles, Arce consideró que eran “desafortunadas” y que el hasta entonces comandante del Ejército había violado la Constitución boliviana por la organización de “esta sonada golpista”.“Sin orden alguna hizo declaraciones desafortunadas que no van con la línea del gobierno y teníamos que actuar en consecuencia. De ahí decidimos posesionar un nuevo mando militar”.

Entre los aprehendidos, el ministro apuntó que un civil, identificado cono Aníbal Aguilar Gómez, es uno de los presuntos “ideólogo” de la movilización militar.

Además, las autoridades bolivianas indicaron que están buscando a tres uniformados más en servicio pasivo. Al medio día del jueves cientos de simpatizantes del gobierno se habían apostado en la principal ruta que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto para bloquearla.

En el resto del país no se reportaron protestas. El cabecilla de la acción militar, el general Zúñiga, y una decena de mandos militares continuaban en celdas policiales a la espera de ser imputados por el delito de alzamiento armado.

Lee también: Qué bueno que no prosperó el intento de golpe de Estado en Bolivia, celebra AMLO

El expresidente Evo Morales, enfrentado a Arce por el liderazgo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), se mantuvo en silencio el jueves.

Condena internacional

La comunidad internacional condenó los hechos. Naciones Unidas abogó por una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las acusaciones de violencia en torno a la intentona golpista y pidió “juicios justos” para los detenidos. La OEA resolvió “condenar enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia.

El presidente Arce agradeció a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Expresó en X: “Nuestro más profundo agradecimiento al total e incondicional apoyo del hermano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la hermana presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y al pueblo mexicano, que condenaron firmemente el golpe de Estado fallido”.