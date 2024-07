Nueva York.- Con la supervivencia de su candidatura en duda, Joe Biden se sentó el viernes con George Stephanopoulos de ABC para una de las entrevistas más importantes de las décadas de carrera política del presidente demócrata.

La entrevista de 22 minutos se produjo ocho días después de la desastrosa actuación de Biden en el debate, en el que más de 50 millones de personas vieron cómo el hombre de 81 años luchaba por completar oraciones o responder a preguntas básicas sobre su campaña.

Por supuesto, mucha menos gente vio la entrevista de ABC, pero la audiencia incluyó a muchos de los funcionarios electos, donantes y estrategas políticos que están decidiendo activamente si ayudan a rescatar, o poner fin, a la candidatura de Biden en los próximos días. Los principales asesores de Biden han estado presionando a los demócratas electos para que no hagan públicas sus preocupaciones.

El presidente y su equipo tenían la esperanza de que esta primera entrevista ayudaría a unir a su partido y generaría impulso para el largo camino que les queda por delante. No está claro si lo lograron.

A continuación se presentan algunas conclusiones clave:

Lee también Biden afirma en entrevista con ABC: "realizo un test cognitivo todos los días"

Biden se enfrentó a un desafío bajo después de su debate

A estas alturas, cada respuesta, entrevista y discurso de Biden servirá como una especie de test de Rorschach para los votantes, que constantemente dicen a los encuestadores que están preocupados por su edad. Y si la gente buscaba más señales de problemas, eran fáciles de encontrar.

Biden tuvo un mejor desempeño que en el escenario del debate. También hubo destellos de fortaleza cuando el presidente elogió su historial, prometió no abandonar la carrera y criticó a Donald Trump, a quien describió repetidamente como un "mentiroso patológico". Biden también se refirió a Trump en un momento como un "mentiroso congénito".

Pero necesitaba hacer mucho más que superar el nivel increíblemente bajo que estableció en la televisión nacional la semana pasada. Y la entrevista de ABC tuvo varios ejemplos de pausas incómodas, palabras confusas y momentos en los que divagaba.

En una de las primeras respuestas de la entrevista, Biden tuvo dificultades para explicar con claridad si era consciente de lo mal que había sido su actuación en el debate mientras éste se desarrollaba en tiempo real. Pasó de su preparación a las encuestas, a las mentiras de Trump durante el debate y a no culpar a nadie.

Los aliados de Trump aprovecharon otra respuesta de Biden, que sugería que no estaba seguro de haber vuelto a ver su actuación en el debate. "No lo creo", dijo Biden.

Dijo que sólo "el Todopoderoso" podría disuadirlo de presentarse.

Presionado una y otra vez sobre si daría un paso al costado, Biden no ofreció el más mínimo indicio de que podría ceder ante la presión dentro de su partido y abandonar la carrera presidencial.

Se negó incluso a considerar esa posibilidad. De hecho, sólo ofreció una excepción: “Si el Señor Todopoderoso desciende y me dice eso, podría hacerlo”.

Stephanopoulos le presentó varios datos y compartió “el sentimiento predominante” de sus conversaciones con los funcionarios del partido. “Están preocupados por usted y por el país. Y no creen que pueda ganar. Quieren que se vaya con gracia”, dijo el periodista.

Biden respondió.

“La gran mayoría no está en el mismo lugar que esa gente”, dijo. “¿Han visto alguna vez un momento en que los funcionarios electos que se postulan para un cargo no estén un poco preocupados?”









Biden asumió la culpa y desestimó las preguntas sobre su salud

La conclusión es que Biden no tiene una buena explicación para su pésimo desempeño en el debate.

En la entrevista, lo llamó “un episodio malo”, pero dijo que no había indicios de una “condición más grave”. En cambio, dijo que simplemente tuvo “un resfriado muy fuerte”. Cuando lo presionaron nuevamente, dijo: “Simplemente tuve una mala noche”.

Tampoco culpó a nadie más que a sí mismo, aunque en los últimos días han surgido rumores sobre su personal y aquellos que coordinaron sus preparativos.

Por supuesto, una respuesta de ese tipo no servirá de mucho para convencer a quienes están profundamente preocupados por su capacidad física y mental. También se negó a someterse a pruebas médicas que pudieran apaciguar aún más esas preocupaciones.

En concreto, Stephanopoulos preguntó si Biden aceptaría una “evaluación médica independiente que incluyera pruebas neurológicas y cognitivas”. Hizo la pregunta más de una vez cuando Biden no respondió directamente.

“Mira, me hago una prueba cognitiva todos los días. Todos los días me hago esa prueba”, dijo Biden. “Todo lo que hago. No sólo estoy haciendo campaña, sino que estoy dirigiendo el mundo”.

No fue una entrevista fácil

Si los asesores de Biden eligieron a Stephanopoulos para la primera entrevista importante del presidente posterior al debate con la esperanza de que fuera más tolerante con él, se equivocaron.

Stephanopoulos, quien trabajó como asistente del expresidente Bill Clinton hace décadas, bombardeó al presidente demócrata con preguntas difíciles y verdades contundentes, aunque con un tono suave.

Cuando Biden sugirió que recientemente había atraído grandes multitudes, Stephanopoulos replicó: "No creo que quieras jugar al juego de las multitudes. Donald Trump puede atraer grandes multitudes".

Biden parecía nervioso por momentos.

El presidente hizo una pausa adicional cuando Stephanopoulos le preguntó si sabía “lo mal que estaba yendo” el debate. Más tarde, hizo otra pausa cuando Stephanopoulos le preguntó si estaba actuando como Trump al “poner sus intereses personales por delante del interés nacional” al permanecer en la contienda.

En otro intercambio, Biden le preguntó a Stephanopoulos si las encuestas son tan precisas como solían ser.

Se suponía que era una pregunta retórica, pero el entrevistador respondió rápidamente.

“No lo creo, pero creo que cuando se analizan todos los datos de las encuestas en este momento, se ve que sin duda lleva ventaja en el voto popular, probablemente incluso más en los estados en disputa”, dijo Stephanopoulos sobre Trump. “Y otro de los factores clave es que en muchos de los estados en disputa, los demócratas que se postulan para el Senado y la Cámara de Representantes lo están haciendo mejor que ustedes”.

Biden no hizo muchas otras preguntas retóricas.

Lee también "No voy a ninguna parte", insiste Biden sobre su candidatura en reunión en la Casa Blanca

Una entrevista no arreglará el daño

Incluso antes de que terminara la entrevista, estaba claro que se necesitaría mucho más para conquistar a un partido que de repente está abierto a alternativas a Biden sólo cuatro meses antes del día de las elecciones.

Casi al mismo tiempo que ABC publicó el primer clip de la entrevista, el representante Mike Quigley, demócrata por Illinois, se convirtió en el cuarto miembro demócrata del Congreso en pedir a Biden que abandonara la carrera.

“Para evitar una catástrofe total”, dijo Quigley en MSNBC, “renuncie y deje que alguien más lo haga”.

La Casa Blanca y la campaña del presidente están alentando a los demócratas a no hacer públicas sus preocupaciones sobre la viabilidad o elegibilidad de Biden, según un demócrata al que se le concedió el anonimato para discutir el asunto.

Otro demócrata que observó la situación dijo que Biden se mostró inestable y predijo que más personas le pedirían que abandone la carrera.

Por su parte, Biden se negó a aceptar la posibilidad de que los líderes del Congreso lo confronten en los próximos días y le pidan que se retire. Pero, como dijo Stephanopoulos en repetidas ocasiones, esa es una posibilidad muy real. A principios de esta semana, el senador Mark Warner de Virginia se comunicó con otros senadores para analizar si pedirle a Biden que abandone la contienda.

Biden dijo que Warner “es un buen hombre”, pero mencionó las propias consideraciones previas del virginiano para una candidatura presidencial.

Cuando se le preguntó cómo se sentiría si finalmente perdiera la carrera en enero próximo, la respuesta de Biden puede no inspirar confianza.

"Mientras lo haya dado todo y haya hecho el mejor trabajo que sé que puedo hacer, de eso se trata", dijo.

Lee también "Soy candidato y voy a ganar de nuevo", dice Biden