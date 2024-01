Miami.— Las nuevas tendencias del voto latino en Estados Unidos han dado un giro inesperado. Tradicionalmente una gran mayoría de hispanos se inclinaba por el partido que más había demostrado apoyarlos: el demócrata, pero las elecciones presidenciales de 2024 llegan con un panorama más complejo y diversificado.

En principio, los dos contendientes más importantes en esta carrera rumbo a la Casa Blanca: Joe Biden y Donald Trump, no convencen al menos a la mitad de los votantes, quienes han manifestado su desacuerdo por no abrir esta contienda a políticos más jóvenes y menos fracturados en su imagen pública.

“Eso sería lo ideal”, comenta a EL UNIVERSAL una vocera de la fundación Mi Familia Vota. “Renovar la sangre presidencial en estos momentos sería una gran decisión, pero en mi opinión tanto demócratas como republicanos están cegados por este enfrentamiento que me parece más personal que de interés nacional [entre Joe Biden y Donald Trump]”, dice.

Televisa-Univision, la televisora en español más prominente en la Unión Americana, dio a conocer una encuesta a finales de 2023 en la que Biden mantiene el liderazgo en preferencias entre los votantes hispanos, que asciende a 58%, mientras que Trump reportó una preferencia de 31%.

Si consideramos que en 2020 Biden contaba con 67% de esta porción de los sufragios y Trump registró en su momento 29% de este apoyo, “vemos claramente cómo Biden se ha desfigurado más, porque aunque sigue arriba de Trump [respecto al voto latino nacional], el precandidato republicano subió 3% y Biden bajó nueve puntos”, explica Mi Familia Vota.

“No me parece que Trump esté atrayendo a más votantes latinos; mejor dicho, Biden ha perdido seguidores y Trump no ha crecido mucho más de lo que ya tenía”, comenta la vocera Liliana García, cofundadora de Latinas for Trump; asegura que “aún falta un camino que recorrer para el día de las elecciones y ahí estarán los verdaderos resultados con nuestra participación activa [el de las hispanas] y veremos el regreso de Trump a la presidencia de este gran país”.

Un sondeo de USA Today/Suffolk University indica un escenario menos favorable para Biden respecto a los hispanos en un mercado muestra como puede ser Florida. Según una encuesta reciente, Trump cuenta con una preferencia del voto de 39% frente a un debilitado Biden, con 34%. Adicionalmente señala que 20% de estos votantes hispanos preferirán depositar en la urna su inclinación a alguno de los candidatos independientes. “Florida se ha caracterizado por su preferencia republicana desde siempre, al igual que California siempre ha sido de tendencia demócrata”, comenta.

Migrantes detenidos por agentes en la frontera entre Texas y México, en Eagle Pass, el 3 de enero pasado. Foto: AP

“Quizá la diferencia es que Trump ha perdido representatividad entre la mayoría de los jóvenes votantes de Florida y Biden mantiene sus números más o menos estables en California”. Héctor Sánchez Barba, uno de los altos dirigentes de Mi Familia Vota, declaró recientemente que “hay un mundo de diferencia entre el impacto que Biden ha tenido en la comunidad latina frente a Trump”.

Aseguró que los latinos tienen una voz verdadera en la Casa Blanca con Biden; situación que no hubo bajo la presidencia de Trump.

“Hay temas muy particulares que muchas de las latinas [votantes en Estados Unidos] también defendemos, como es el derecho a la vida, por ejemplo, y la seguridad en la frontera”, señala García. Lo anterior en alusión a la postura proaborto del Partido Demócrata y la política fronteriza de menos rigidez.

¿Por qué importa a quién prefieren los latinos? Un dato basta: Se prevé que ese grupo represente 14.7% de todos los votantes en noviembre de 2024, un nuevo máximo, de acuerdo con el Pew Research Center.

Entre las preocupaciones más relevantes que las comunidades hispanas tienen dentro de la Unión Americana se encuentran la inflación, el desempleo, la violencia con armas de fuego, la salud y la migración, entre otros. Precisamente las posturas demócrata y republicana hacen una gran diferencia entre los votantes latinos. Una encuesta de CBS/YouGov reveló que 45% de votantes hispanos cree que con Biden sus finanzas empeorarán.

Los números de Trump entre los latinos han mejorado incluso a pesar de su discurso abiertamente antiinmigrante. ¿Por qué? Uno de los sectores en el que Trump ha mejorado, según la encuesta de Suffolk, es el de los jóvenes. Para ellos, la migración también es vista con preocupación, con temor de perder empleos. Algunos han comprado a Trump el discurso de que los que están llegando son criminales, y temen perder la seguridad de que hoy gozan en EU.

El debilitamiento del apoyo a Biden entre los votantes latinos ha generado alarmas en su campaña de reelección. Varios analistas consultados enfatizaron la necesidad de una mayor participación y un mensaje que resuene con las preocupaciones de este sector.

En términos generales y de acuerdo con la encuesta de Televisa-Univision, si las elecciones se celebraran hoy, los latinos favorecerían a Biden sobre Trump, con 58% y 31%, respectivamente.

Además, 87% de los demócratas que fueron encuestados señalaron que votarían por Biden, pero 9% dijo que lo haría por Trump.