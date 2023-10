Biden dice "no tener opción" por la construcción de muro en frontera con México Mandatario estadounidense agrega que: "No puedo decir: 'no me gusta, no lo voy a hacer'"

El mandatario afirmó el jueves que ampliará la valla en la frontera con México para frenar a los migrantes porque se ve obligado a destinar fondos asignados durante el mandato de Donald Trump. Foto: AP