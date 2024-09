El presidente estadounidense Joe Biden anunció este sábado la recuperación de seis cadáveres de rehenes en Gaza, incluido un israelí-estadounidense.

"Hemos confirmado que uno de los rehenes asesinados por estos despiadados terroristas de Hamas era un ciudadano estadounidense, Hersh Goldberg-Polin", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Biden dijo que estaba "devastado e indignado" y añadió que "Hersh estaba entre los inocentes que fueron brutalmente atacados mientras asistían a un festival de música por la paz en Israel el 7 de octubre. Perdió un brazo ayudando a amigos y desconocidos durante la salvaje masacre de Hamas".

Lee también Ejército israelí rescata en Gaza a un rehén secuestrado el 7 de octubre

Agregó que "acababa de cumplir 23 años y planeaba viajar por el mundo. He llegado a conocer a sus padres, Jon y Rachel. Han sido valientes, sabios y firmes, incluso cuando han soportado lo inimaginable. Han sido campeones implacables e irreprimibles de su hijo y de todos los rehenes retenidos en condiciones inadmisibles. Los admiro y me duele con ellos más profundamente de lo que las palabras pueden expresar".

El presidente estadounidense reconoció que "todos los estadounidenses esta noche los tendrán en sus oraciones, al igual que Jill y yo. He trabajado incansablemente para traer a su amado Hersh sano y salvo a ellos y me rompe el corazón la noticia de su muerte. Es tan trágica como reprensible. No se equivoquen, los líderes de Hamas pagarán por estos crímenes. Y seguiremos trabajando día y noche para llegar a un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm