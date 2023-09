Nueva York.- Joe Biden, el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, dijo que entendía las críticas por su edad, pero que se postulaba a la reelección porque el exmandatario Donald Trump buscaba "destruir" la democracia.

Biden, de 80 años, en general evita hablar de su edad, pero abordó el tema la tarde del lunes, durante una recaudación de fondos en un teatro de Broadway, en Nueva York, donde afirmó que su experiencia le ayudó a enfrentar crisis como la de Ucrania o la del Covid-19.

"Mucha gente parece centrarse en mi edad", dijo el presidente. "Lo entiendo, créanme. Lo sé más que nadie".

"Me postulo porque la democracia está en juego, porque de nuevo la democracia está en las urnas en 2024. Y que no haya ninguna duda: Donald Trump y sus republicanos MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump, ndlr) están resueltos a destruir la democracia estadounidense", añadió.

El demócrata agregó que no se "inclinaría" ante "dictadores", de lo que acusó a Trump con respecto al presidente ruso, Vladimir Putin.

Las encuestas de opinión muestran que los votantes estadounidenses están preocupados por la edad de Biden de cara a una probable revancha el año que viene frente a Trump, a quien derrotó en las elecciones de 2020.

El influyente columnista estadounidense David Ignatius, del Washington Post, causó revuelo la semana pasada cuando pidió al mandatario no postularse, al afirmar que Biden arriesgaba socavar "su logro más grande": vencer a Trump.

Biden, que asiste a la Asamblea General de la ONU en Nueva York esta semana, tendría 86 años al término de un segundo mandato, lo que es motivo de ataques de parte de sus oponentes republicanos.

Trump, que tiene 77 años y quien de ser elegido sería el presidente de mayor edad jamás elegido en la historia del país, dijo que Biden "no es demasiado viejo", sino "incompetente".

