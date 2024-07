Beryl avanzó hacia el Golfo de México y podría llegar a Texas el domingo como huracán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos predijo que el ciclón se intensificaría el sábado antes de tocar tierra, lo que provocó una ampliación de los avisos de huracán y marejada ciclónica.

"Se espera que sea un huracán cerca de tocar tierra en Texas", actualizó el centro.

Se emitió una alerta de huracán en Texas desde el Río Grande a lo largo de la costa hasta el Paso de San Luis, justo al sur de Houston, y para la costa noreste de México desde Barra el Mezquital hasta el Río Grande.

"Es posible que se presenten condiciones de huracán en el área bajo vigilancia de huracanes a lo largo de la costa del Golfo del noreste de México y Texas hacia el final del domingo", dijo el centro de huracanes.

"Existe un riesgo creciente de vientos huracanados dañinos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales en partes del noreste de México y la costa baja y media de Texas a última hora del domingo y el lunes", advirtió el centro.

El especialista principal del Centro Nacional de Huracanes, Jack Beven, dijo que es probable que Beryl toque tierra en algún lugar entre Brownsville y un poco al norte de Corpus Christi el lunes, reportó CBS News.









"No deberíamos sorprendernos si se intensifica rápidamente antes de tocar tierra y se convierte en un huracán de gran magnitud", dijo Jeff Masters, cofundador de Weather Underground y ex meteorólogo de huracanes del gobierno que voló en medio de tormentas. "Puede que sea más probable que sea de categoría 2, pero no deberíamos descartar la posibilidad de que sea de categoría 3".

Algunas ciudades de Texas pidieron evacuaciones voluntarias en áreas bajas propensas a inundaciones, prohibieron acampar en las playas e instaron a los turistas que viajan durante el fin de semana festivo del 4 de julio a que retiren sus vehículos recreativos de los parques costeros.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, gobernador interino mientras el gobernador Greg Abbott está de viaje en Taiwán, emitió una declaración preventiva de desastre para 40 condados.

Beryl golpeó Tulum como un huracán de categoría 2 y derribó árboles, pero no causó heridos ni muertos antes de debilitarse a tormenta tropical mientras avanzaba por la península.

El viernes por la noche, Beryl era una tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 60 mph (96.5606 kilómetros por hora). Se encontraba a 615 millas (989.747 km) al sureste de Corpus Christi, Texas, y se dirigía al noroeste a 13 mph (20.9215 km/h).

Lee también Huracán Beryl deja Yucatán y sale al Golfo de México por Puerto Progreso; se reanudan actividades laborales y económicas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc