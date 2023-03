Atacan vehículo israelí con turistas alemanes cuando entraban a la palestina Nablus

Jerusalén.- Dos turistas alemanes resultaron levemente heridos este sábado al ser atacados cuando entraron a bordo de un vehículo israelí a la ciudad palestina de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, confirmó el embajador de Alemania en Israel, Steffen Seibert.

"Que una turba ataque a turistas porque no le gusta su matrícula es repugnante y cobarde. Doy las gracias de todo corazón al ciudadano palestino-israelí que los salvó", escribió el diplomático en Twitter.



A mob attacking tourists because they don‘t like their license plate is disgusting and cowardly. I thank the Palestinian Israeli citizen who saved them from the bottom of my heart. https://t.co/rAldNgh46h

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) March 18, 2023