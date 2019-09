La velocidad de los vientos aumenta en partes de la costa este de Florida a medida que el huracán Dorian se acerca a tierra en el Atlántico.

Luego de compartir fotografías sobre el “ojo” del huracán, la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, difundió un video tomado desde el cazahuracanes “Hércules” en el que muestra el círculo que se forma justo en el centro del meteoro.

A través de Twitter, la agencia mostró el momento en el que el avión vuela dentro del huracán.



Ready for more shots of hurricane #Dorian ?

También la División de Investigación de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica compartió un video más extenso donde muestra el “ojo” de Dorian cuando aún era un huracán de categoría 5.



OVER THE ATLANTIC OCEAN - #NOAA42 Kermit flies through the eye of Category 5 Hurricane #Dorian on September 1, 2019 https://t.co/GPSW2MvpaI (credit: LCDR Robert Mitchell, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKvnMi, preparedness tips at https://t.co/ZUC1oGS6nE.

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019