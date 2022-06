Así cubren la tragedia de migrantes fallecidos en tráiler en medios de Estados Unidos

El caso de los 53 migrantes fallecidos a bordo de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, ha generado la indignación y tristeza de miles de personas, y publicado en las portadas de medios estadounidenses.

The Wall Street Journal, diario que en su edición impresa del martes 28 de junio, llevó el caso, con el título: “At Least 46 Believed to Be Migrants Found Dead in Texas” (Al menos 46 que se cree que son inmigrantes encontrados muertos en Texas) y una foto del accidente.

La nota firmada por Alicia A. Cadwell y Talal Ansari presentó el caso de los 53 migrantes, cifra recientemente actualizada- quienes fueron encontrados sin vida, aparentemente por asfixia mientras que dieciséis sobrevivientes sufrieron dolencias relacionadas con el calor.

Asimismo, el Whasington Post también llevo en su portada como nota secundaria el caso de los migrantes con el título: “46 migrants found dead inside truck in Texas” (46 migrantes encontradas muertas dentro de camión en Texas).



¿Qué ocurrió?

El accidente en el que se registraron 46 personas sin vida y otras 16 moribundas, incluyendo niños, dentro de un tráiler el pasado lunes sobre San Antonio, Texas conmocionó a Estados Unidos

De entre los trasladados a los hospitales fallecieron siete más, lo que eleva la cifra a 53 muertos en total.

Es hasta la fecha el caso más mortífero de tráfico de personas en la historia reciente de EU., y afecta también a varias naciones ya que al menos 27 de los fallecidos eran mexicanos, al menos cinco guatemaltecos y dos hondureños.

Lee también: "Está bien": guatemalteca recibe llamada de su hermana que escapó del tráiler abandonado en Texas, pero sigue desaparecida

Y el hecho de que 62 personas viajaran hacinadas, sin ningún control sobre la puerta de acero del vehículo, sin ventilación, refrigeración ni ventanas, además de sin agua y a casi 40ºC de temperatura, prueba la desesperación de los migrantes que intentan llegar como sea a EE.UU.

Según reportes, los sobrevivientes estaban "calientes al tacto" y sufrían de insolación y agotamiento por calor.

Hay muchos detalles de la tragedia que todavía no se conocen y hay más preguntas que respuestas, pero poco a poco las autoridades al frente de la investigación han publicado información sobre las víctimas. * Con información de BBC news

Lee también: “Estaban ansiosos por el viaje”: madre pierde a sus dos hijos en tráiler abandonado en Texas

vare/acmr