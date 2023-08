Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, estará en Washington la próxima semana. The Atlantic Council informó que Barcena estará en una ponencia el jueves 10 de agosto.

De acuerdo con The Atlantic Council, "celebrando más de dos siglos de sólidos lazos bilaterales, la asociación México-Estados Unidos sigue siendo una piedra angular fundamental para el progreso regional y de América del Norte. Al frente de estos esfuerzos se encuentra la recién confirmada secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra".

Agrega que "designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio, la rica experiencia de la secretaria Bárcena, en particular su mandato de casi 14 años como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aporta una valiosa experiencia a la mesa".

Indica que "durante su primer viaje oficial a Washington DC. Esta es una rara oportunidad de obtener información de primera mano sobre sus perspectivas sobre estos temas fundamentales que dan forma al futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y México".

The Atlantic Councio menciona que se tocarán los temas: "¿Qué depara el futuro de la relación México-Estados Unidos? ¿Cómo pueden ambas naciones fomentar lazos más fuertes y abordar los desafíos comunes que se avecinan? ¿Cuáles son los objetivos clave de política exterior que la secretaria Bárcena y la administración de AMLO pretenden lograr durante el resto de su mandato?".

Agrega que la conversación será con Jason Marczak, director sénior, Adrienne Arsht Latin America CenterAtlantic Council.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aún no informa de una agenda.

Crecen arrestos de migrantes en frontera México-EU

En este contexto, los arrestos de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos aumentaron en julio tras meses a la baja, confirmó este viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Hemos visto un incremento en julio”, aseguró Blas Núñez Neto, subsecretario de política fronteriza, en una llamada con reporteros en la que aseguró que el incremento no fue inesperado, porque se trata de la época del año en la que generalmente “se ve un aumento en la migración”.

Aunque Núñez no dio cifras sobre la cantidad de detenciones el mes pasado, el diario The Washington Post adelantó esta semana que más de 130 mil personas fueron arrestadas en la frontera con México, según datos de DHS que aún no han sido publicados. Estas cifras representan un aumento de más de 30% en comparación con junio, donde se registraron 99 mil 545 detenciones.

Mientras, los agentes de la policía estatal de Texas separaron a familias migrantes en la frontera con México, detuvieron a los padres de familia bajo cargos de invasión de propiedad privada y entregaron a las madres y a los niños a agentes federales, informó el Departamento de Seguridad Pública del estado.

Las separaciones de familias migrantes suponen un cambio respecto a las declaraciones anteriores de los jefes de la policía estatal de Texas, quienes dijeron que las familias debían permanecer juntas y ser remitidas a agentes federales.

