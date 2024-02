Los profesionales médicos han intensificado los llamados para que el presidente estadonidense, Joe Biden, se someta a una prueba de competencia mental después de que el contundente informe del jueves del fiscal especial Robert Hur revelara que el hombre de 81 años no puede recordar datos básicos sobre su propia vida y carrera, reportó el medio The New York Post.

"Algo no está bien, e incluso si es menor, debe explicarse al público", dijo el doctor Stuart Fischer, médico de atención primaria en un asilo de ancianos en el Bronx.

"No sólo tiene [Biden] una enfermedad de algún grado, sino que se ha demorado en presentar evidencia objetiva”, agregó el experto en medicina interna, argumentando que “nadie se compra” las defensas del presidente sobre su memoria.

El medio recordó que Biden se ha negado a someterse a pruebas de agudeza mental a pesar de los repetidos llamamientos de sus críticos para que lo haga, así como de encuestas constantes que muestran que la mayoría de los estadounidenses comparten esas preocupaciones.

Los resultados del más reciente examen físico de Biden, publicado por la Casa Blanca en febrero del año pasado, describieron al jefe del Ejecutivo como “apto para ejecutar con éxito las funciones de la Presidencia”, pero no hicieron mención a una prueba cognitiva ni a una evaluación de su aptitud mental.

El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó ante los periodistas que había hablado con el médico de la Casa Blanca Kevin O'Connor por esa época y que él le había dicho que "debido a las acciones del presidente todos los días, con lo que se enfrenta, con líderes mundiales, los problemas internos que tiene que abordar, eso demuestra que el presidente es muy activo y entiende lo que está pasando y [O'Connor] no creía que una prueba como esa estuviera justificada debido a quién es él, como presidente de Estados Unidos y todo lo que tiene que afrontar".

"Pero repito, no soy médico”, añadió la secretaria de prensa.

Según Fischer, Biden tiene “signos de síntomas” que podrían indicar que padece “enfermedades infecciosas o fatiga”, aunque el médico destacó que él no es el médico de Biden y sus declaraciones no constituyeron un diagnóstico. "Cuanto más se esfuerza, más difícil le resulta a un cuerpo de 81 años responder", añadió el médico.

Una investigación del fiscal especial Robert Hur descartó cargos penales contra Biden por retención de documentos clasificados pero lo describe como un "anciano bien intencionado y con mala memoria".

