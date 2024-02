El presidente de Estados Unidos emitió un mensaje inesperado este jueves, en el que elogió que no hay cargos en relación con el informe del fiscal y agradeció que éste haya dejado claras las diferencias entre su caso y el del expresidente Donald Trump.

También, rechazó haber retenido los documentos intencionalmente y dijo que nadie tiene que recordarle cuándo murió su hijo puesto que lo recuerda todos los días. Agregó que el trabajo del fiscal es determinar si hay razón para procesarlo o no. "Lo demás está fuera de lugar".

Al preguntarle por su edad y por qué tiene que ser él quien contienda en las elecciones presidenciales, Biden dijo que porque es el más calificado.

Además, negó haber difundido información clasificada y dijo que su memoria "está bien".

"Incluso hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. Cómo se atreve a sacar eso a relucir. No necesito que nadie me recuerde cuándo murió mi hijo. Lo recuerdo todos los días".

Finalmente, concluyó diciendo que no violó la ley y que sabe lo que está haciendo.

