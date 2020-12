Administran primeras vacunas de Moderna contra Covid-19 en EU

Una enfermera de Connecticut, en Estados Unidos, recibió este lunes la vacuna de Moderna contra el Covid-19 ante las cámaras, al lanzar la campaña de inoculación del nuevo tratamiento aprobado de emergencia el viernes.

Estaba previsto que las primeras inmunizaciones con el producto de ese laboratorio, una semana después de que empezaran las inyecciones de la vacuna de la alianza Pfizer/BioNTech, comenzaran este lunes en distintos puntos de Estados Unidos.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunció que se espera que más de 60 mil dosis de la vacuna lleguen al estado esta semana. También tuiteó que se suman a las 31 mil 200 dosis de la vacuna Pfizer que se han entregado al estado y se prevè que también lleguen esta semana otras 24 mil 375 del antídoto de esta última empresa, agregó.



At recommendation of our task force, we've approved Moderna's COVID-19 vaccine in Connecticut. We're expecting 63,300 doses of that vaccine this week.

This is in addition to 31,200 doses of the Pfizer vaccine received last week and another 24,375 we're anticipating this week.

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) December 21, 2020