Kate Middleton anunció hace una semana que padece cáncer y está en tratamiento bajo quimioterapia "preventiva"; no mencionó qué tipo de afección padece; sin embargo, se sabe que le fue descubierto después de una cirugía abdominal que se realizó en enero.

Especialistas han declarado a medios internacionales que el cáncer podría estar situado en la zona de la operación.

El doctor Marc Siegel, profesor clínico de medicina en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York y colaborador médico de Fox News, dijo que ha hablado con varios oncólogos sobre los posibles orígenes del diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales basándose en información disponible anteriormente.

"Según varios de los mejores oncólogos con los que hablé, es probable que tenga un cáncer de colon temprano que fue extirpado y curado quirúrgicamente, o un cáncer temprano de ovario, útero o cuello uterino que se encontró de manera incidental".

El doctor Edgar González también explicó a Hoy Día, de Telemundo: “Estamos especulando un poco, pero si es una cirugía abdominal lo más probable es que esté en los órganos que están en el abdomen, que son los órganos que están por debajo del diafragma, fundamentalmente colon, ovarios, hígado, páncreas”, indicó.

El doctor Shivan Sivakumar, profesor asociado de oncología en la Universidad de Birmingham, dijo a The Associated Press que no está claro qué quiso decir la princesa con quimioterapia "preventiva", pero supuso que es lo que se conoce como quimioterapia "adyuvante" en la profesión médica.

"Esto es quimioterapia después de una operación para prevenir la recurrencia", dijo. "Esto es para intentar destruir cualquier célula cancerosa circulante".

¿Cuál fue el anuncio de la princesa de Gales, Kate Middleton?

En un video, en el que no especificó el tipo de cáncer que padece, la esposa del príncipe William (Guillermo), heredero de la corona británica, afirmó estar "bien" y pidió respeto para su vida privada.

El anuncio sobre la enfermedad de Kate significó otro mazazo para la familia real británica, menos de dos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, fuera diagnosticado a su vez de cáncer.

"En enero me sometí a una operación abdominal importante en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", explicó la princesa, de 42 años.

"Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron la presencia de cáncer", prosiguió, reconociendo que la situación causó "gran conmoción" en la familia real británica.

Kate también tuvo que afrontar el duro trago de comunicar la noticia a sus tres hijos pequeños.

"Nos tomó un tiempo explicarle todo a Jorge, Carlota y Luis", afirmó.

"Como les dije, estoy bien y me hago más fuerte cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a curarme", agregó, señalando que espera que el público entienda: "Necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras continúo" mi tratamiento.

Un portavoz del Palacio de Kensington dijo que Kate regresaría a actos públicos "tan pronto como su equipo médico le dé el visto bueno".

Según la agencia PA, Catalina, Guillermo y sus tres hijos no estarán presentes en la tradicional misa de Pascua con la familia real.

*Con información de AFP

