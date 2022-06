Además de la evidente falta de generación de jugadas a la ofensiva y la extraviada contundencia de la gente de ataque, una de las situaciones de juego por las que suele sufrir la Selección Nacional dirigida por Gerardo Martino ha vuelto a quedar de manifiesto: las deficiencias de marca en jugadas a balón parado.

De los 45 goles que ha permitido el equipo del Tata, ha permitido 12 en jugadas de táctica fija, nueve en tiros de esquina (no se cuentan penaltis ni tiros libres directos). Es decir, una de cada cuatro anotaciones que ha concedido el equipo mexicano en esta era ha caído por dicha vía, en sus diferentes manifestaciones, pero con el tiro de esquina como la que más ha costado trabajo a este cuerpo técnico al momento de los ajustes.

Y aunque el propio Martino ataja el tema al asegurar que “hacía mucho tiempo que no nos hacían gol a pelota parada —es cierto, el anterior gol en contra en tiro de esquina fue a finales de enero en Jamaica—”, el primer gol de Uruguay en el amistoso en el estadio de la Universidad de Phoenix es un recordatorio de una deficiencia que en 2021, el año más complicado en la era del Tata, los puso contra la pared ante los equipos con los que comparte la jerarquía de la Concacaf.



De las anotaciones que México recibió el año pasado, tres fueron en tiro de esquina, una en saque de manos largo y una más en un servicio desde la izquierda, y si se quita el amistoso contra Ecuador de octubre, las otras cuatro fueron golpes duros para esta Selección en las finales de la Nations League y Copa Oro (ambas ante Estados Unidos) y en la eliminatoria frente a Canadá.

Todo, dice el entrenador nacional, es un problema de “atención”. Y añade: “Con estos rivales de jerarquía donde observan un lugar en el que hay un jugador libre, no tienen problemas en poner el balón en ese lugar. Entonces si no somos atentos para recorrer o para estar menos abiertos, si no observamos todo eso, los rivales de jerarquía te van a hacer pesar”.

Martino explica que en su gestión como técnico del Tri ha pasado de trabajar la marca para tiros de esquina de un mixto (algunos futbolistas toman marca personal y otros en zona), a una defensa exclusivamente zonal, que es la que hoy en día ocupa… ¿Regresar al mixto, implementar el personal estricto?

“No nos quedamos en una sola manera de marcar, intentamos mejorarla y no pudimos”, añade el Tata. “Fuimos cambiando con mixto con muchos hombre a hombre a ahora que marcamos zona, pero hemos fallado”. Es cierto, la falta de gol o de generación de jugadas de gol es la preocupación en la que más se centran los análisis, pero esas fallas en la marca, a balón parado, no se van a arreglar sólo porque el avión del cuadro tricolor aterrice en Doha.