En medio de protestas, cercos policiales, gritos e insultos, ayer fue aprobado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen para facilitar el proceso de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, bautizada por la oposición como Ley Godoy.

Esta sesión de aprobación no fue nada sencilla, pues a primera hora de la mañana llegaron manifestantes, afines al PAN, para protestar en contra de la propuesta y cerraron los accesos al Congreso. Por lo anterior arribaron policías capitalinos para intentar liberar las puertas y fue ahí cuando comenzaron los empujones.

Diputados panistas, a quienes también les tocaron algunos aventones, acusaron que la Secretaría de Gobierno había enviado granaderos para reprimir a los inconformes. Al respecto, la dependencia capitalina explicó que había sido la Mesa Directiva del Congreso la que ordenó la presencia de los uniformados.

Tras los empujones, los policías se replegaron, pero los inconformes y legisladores del PAN siguieron bloqueando los accesos para impedir que se llevara a cabo la sesión.

Sin embargo, los diputados de Morena y sus aliados, dos del PRD y uno más del PRI entraron por una puerta trasera. Fue así como inició la sesión con apenas 34 diputados a las 10:44 horas.

Afuera del Congreso, los panistas señalaron que como “ratas y por la puerta chiquita de atrás” los morenistas aprobaron las reformas.

Los inconformes y los panistas gritaban a coro: “¡Fuera Godoy, fuera Godoy!”, además exhibieron un par de mantas en las que se veía la cara de la fiscal Ernestina Godoy y del vocero de la fiscalía, Ulises Lara, con los ojos tapados.

Dentro del recinto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, argumentó que la reforma no busca facilitar el camino para la ratificación de la fiscal.

“Lo que estamos dictaminando no busca en ningún sentido facilitar el camino para una posible ratificación de la actual titular de la fiscalía capitalina, como algunas diputadas y diputados de la oposición lo han querido hacer ver e imponer ante la opinión pública, sino que es en realidad un trabajo legislativo de carácter previsor”, comentó en tribuna, la cual estuvo resguardada por diputados de Morena para evitar que fuera tomada.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, coincidió en que el dictamen no tiene dedicatoria para nadie.

“Quiero ser muy enfática, el proyecto de decreto que estamos discutiendo hoy no tiene dedicatoria. No estamos hablando de ninguna persona en particular. Lo que hoy discutimos son los detalles de un procedimiento que ya está previsto, en lo general, en la Constitución local”, aclaró.

El dictamen fue aprobado con 34 votos a favor, uno en contra de Polimnia Romana (PRD), y una abstención, del presidente de la Mesa Directiva, el priista Fausto Zamorano.

¿Qué dice la modificación a la ley?

El dictamen aprobado por el Congreso capitalino, relativo a la ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, reforma, modifica y adiciona los artículos 44, 44 Bis y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Este dictamen refiere que las personas titulares de la fiscalía general y de las fiscalías especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, podrán ser ratificadas hasta por un periodo igual al de su nombramiento.

Como parte del proceso de ratificación el Consejo Judicial requerirá por escrito a la persona titular de la fiscalía en funciones que manifieste si tiene interés en ello. En caso afirmativo, el Consejo Judicial deberá iniciar un proceso público y abierto de evaluación de su desempeño.

Con base en el resultado de la evaluación, el Consejo Judicial emitirá opinión sobre la ratificación, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. La ratificación será enviada a la Jefatura de Gobierno que a su vez la mandará al Congreso local.

De no obtenerse la mayoría calificada en el pleno del Congreso para la aprobación de la ratificación, el Consejo Judicial emitirá la convocatoria correspondiente.

De acuerdo al artículo 37 de la Constitución local, el Consejo Judicial Ciudadano estará integrado por 11 personas, de las cuales siete serán profesionales del Derecho.