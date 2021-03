Xonacatlán.- Desde anoche más de 50 adultos mayores se formaron en la explanada municipal de Xonacatlán esperando recibir la vacuna contra el Covid -19; sin embargo, la Secretaría de Salud confirmó que no hay fecha aún para la llegada del biológico a esa localidad.



Pese a que un trabajador del ayuntamiento salió cerca de las 08:30 de la mañana para informarles que no hay vacunas aún, y les pidió que se retiren a su casa, los adultos mayores aseguraron que personal del DIF municipal, además de la Secretaría del Bienestar les llamó para informarles que entre hoy y mañana se llevaría a cabo la inmunización.



Incluso algunas personas recibieron un audio de voz, en el que les explican las condiciones en que deben llegar a la vacunación e incluso asegura que van a llegar 5 mil 700 vacunas de Astrazeneca.

Recibieron audio

En el mensaje se escucha la voz de un hombre que refiere haber sostenido una reunión con personal del Instituto de Salud del Estado de México (Isem) para ver lo de la logística de la vacunación y que "el acuerdo al que llegamos es que va a ser el día martes y miércoles a las 10:00 de la mañana. Hay que traer su credencial de elector y su CURP no va a haber registro previo o que estén en otro programa, es para la gente de 60 años cumplidos".



En el mensaje de voz se escucha la explicación de que habrá dos módulos de vacunación, uno en la explanada municipal y el otro en el campo Azteca de Zolotepec, por lo que pide a la gente que acuda al más cercano.



Por otra parte, la señora Irma, una de las interesadas, dijo que recibió "un oficio por parte de Bienestar Social en el que decía que se nos iban a poner las vacunas a los adultos mayores entre el dos y el tres de marzo. O sea, martes y miércoles, en la explanada municipal, frente al ayuntamiento".



Mientras que la señora Laura indicó que el domingo fue una persona a la iglesia a decirle que debían llevar el lunes a su suegra y el lunes recibió una llamada en la que le pidieron llevar hoy a sus papás.

"La persona trabaja en el ayuntamiento, y la otra señora se llama Martha y está en el DIF de Xonacatlán, ella se dedica a la atención de los adultos mayores, fue quien dijo que trajera a mis papás", indicó.



Sin embargo, dijo que por la mañana el responsable de Movilidad municipal, Guadalupe Alva, les informó que no hay vacunas y les pidió estar pendiente de la página de Facebook donde será publicada la información precisa sobre la jornada de vacunación.



Por su parte, la Secretaría de Salud rechazó que haya vacunas para los habitantes de Xonacatlán y atribuyó la confusión de la gente a las noticias falsas, pues hasta el momento no hay fecha precisa para la aplicación del biológico en esa demarcación del Valle de Toluca.



Ayer, la dependencia informó que llegarán más vacunas a 19 municipios rurales de la entidad, entre ellos Xonacatlán y el resto en su mayoría de la región sur de la entidad, aunque no dio fecha para la aplicación del biológico en ninguno de los casos.



lr/hm