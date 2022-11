¡Vivan las novias! Tras 5 años de relación se convierten en la primera pareja de matrimonio igualitario en Neza

Nezahualcóyotl, Méx.- Se casaron con el amor de su vida. Karen y Coral se unieron legalmente luego de cinco años de relación y lo hicieron en Ciudad Neza este lunes, con lo que se convirtieron en la primera pareja en la zona oriente de la entidad.

“Es un orgullo tener la oportunidad de poder formalizar esta relación, es importante siempre que se hagan cosas para fortalecer los derechos de toda la sociedad en general, pero en particular nuestra comunidad poco a poco ha ido avanzando y me parece excelente esta nueva iniciativa”.

“Nos conocimos de una forma muy graciosa en la Ciudad de México, pues vivíamos muy cerca la una de la otra y nunca nos habíamos visto y estoy totalmente segura de que es el amor de mi vida y de que quiero estar con ella”, dijo Karen, de 35 años de edad.

“Estoy muy feliz porque es el amor de mi vida, estoy muy contenta y me da mucho gusto que pueda ser en el Estado de México porque las dos nacimos aquí, de hecho ya llevamos cinco años de relación, pero no nos habíamos casado también por esa situación de que no se permitía en el Estado de México, pero estamos muy contentas de que llegara este día”.

“Es un momento histórico, eso me hace aún más feliz porque cuando pasen muchos años vamos a saber que fuimos la primera pareja y esperamos que de muchas”, contó Coral, de 31 años de edad.

El de Karen y Coral es el séptimo matrimonio igualitario que se lleva a cabo en la entidad mexiquense, luego de que entraron en vigencia las reformas al Código Civil. La ceremonia se realizó en el Zoológico Parque del Pueblo, sitio al que acudieron familiares y amigos de la pareja.

Cesar Enrique Sánchez Millán, titular de la Dirección General del Registro Civil estatal, fue el que efectuó el enlace matrimonial de las dos mujeres, una con maestría en Diseño Editorial y la otra ingeniera.

El funcionario mexiquense dijo que este nuevo concepto de matrimonio rompe con conductas de desventaja y discriminación.

Foto: Especial

Quedó derogado el matrimonio entre hombre y mujer y ahora es matrimonio civil entre personas una vez que entró en vigor la reforma el pasado 2 de noviembre.

Recordó que hasta antes de la reforma avalada por el Congreso del Estado de México se contabilizaron 13 bodas por mandato judicial a través del recurso de amparo.

“Dos personas de manera libre y voluntaria deciden unirse bajo las normas del Código Civil”, expresó durante la ceremonia.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, quien estuvo presente en el enlace matrimonial, comentó que pareciera que todo fue tan sencillo, pero costó, luchas y vidas a lo largo de varios años y ocurrieron otros hechos para poder visibilizar este nuevo derecho que existe en la entidad mexiquense.

“El logro es importante para la comunidad y la sociedad en general. Este es un gran paso y ahora que la gente pueda verse a través de ellas felices”, expresó.

Ahora, la siguiente lucha, es legalizar la atención a la comunidad LGTTTBQ+ para que se generen recursos y programas, así como ocurre con los estudiantes o las personas de la tercera edad, mencionó.

Karen y Coral, primero buscan formalizar su relación legalmente y luego compartir su seguridad legal. Más adelante pensarían en la adopción.

Siempre las apoyaron sus familias, las cuales supieron sobre sus preferencias sexuales desde siempre.

Por el impedimento que existía en la entidad mexiquense para unirse en matrimonio pensaron en casarse en la Ciudad de México este o el próximo año, pero al enterarse de que el Congreso local aprobó los matrimonios igualitarios decidieron hacerlo en su entidad de origen.

Con un beso sellaron su amor frente a sus seres queridos.



Foto: Especial

