Luego de tres meses de entrenamiento, ocho caninos de distintas razas se graduaron del tercer Taller de Introducción para Perros de Búsqueda y Rescate de la alcaldía Tlalpan.

Estos animales ahora están capacitados para encontrar a su tutor así como a los integrantes de su familia nuclear y son capaces de librar obstáculos como escombros, túneles, palos tirados y atravesar túneles, entre otros aspectos.

En una breve ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Formación y Desarrollo Deportivo, este jueves se graduaron Mika, Renato, Allic, Yuki, Lupa, Iyariy, Nico y Yali.

Natalia Márquez Codina, Directora General de Desarrollo Social de la alcaldía destacó que a lo largo de esta administración se realizaron tres ediciones de este taller de perros y rescate que dieron un total de 55 caninos qué ahora están capacitados para esta noble labor.

Señaló que también se implementaron tres talleres para perros con miedo a la pirotecnia en los que hubo un total de 44 binomios graduados.

“De reconocimiento a todos los tutores de los perros graduados este día. Gracias por haber concluido satisfactoriamente con todos los créditos de este taller. Sigan practicando lo aprendido para que sus propios animales de compañía sean sus próximos héroes del hogar”, dijo.

“TIENE UNA NARIZ IMPRESIONANTE”

Rocio Martínez, tutora de Renato, un cachorro de gran danés de seis años, contó a EL UNIVERSAL que a su animal de compañía le gusta demasiado buscar a las personas y olfatear, por lo que optó por “explotar un poquito sus habilidades de búsqueda y en el curso aprovechó bastante esa habilidad que tiene”.

“Él como tal no ladra para avisar, pero uno de sus métodos con el que él avisa que ya encontró a la persona es sacudirse, al sacudirse libera el estrés que le causa la separación, entonces cuando me encuentra, se sacude, libera el estrés y con eso está dando el aviso de que ya me encontró”, explica.

Carlo Castro Díaz, subdirector de promoción a la salud y protección animal de la alcaldía explicó a esta casa editorial que si bien se tiene la creencia de que el sentido más desarrollado de los perros es el olfato, esto es así, sólo para las cosas que les gustan, por ejemplo, buscar comida u oler otros perros, por lo que en estos talleres se les enseña a desarrollar este sentido pero también a usar otros, como es la vista y el oído.

“Aquí, aunque el perro no pudiera ver o escuchar a un tutor, los fuimos llevando poco a poco a que se llevarán solamente por la nariz”, cuenta.

