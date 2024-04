Vecinos de varias colonia de la alcaldía Benito Juárez aceptaron reunirse con el coordinador General del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Bernardo Carmona, y aseguraron que levantarán el bloqueo hasta que se llegue a una solución.

“Si no está presenta Carmona, no va a haber reunión”, dijo uno de los vecinos.

A esta reunión, que se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), únicamente asistirán representantes de las colonias de la Benito Juárez y se realizará a puerta cerrada.

Por manifestación en avenida Insurgentes y Xola de vecinos de la alcaldía Benito Juárez, el servicio de la Línea 1 del Metrobús continúa cerrado en ambos sentidos, por segundo día consecutivo.

Ya van más de 5 horas que la circulación, a la altura de Yosemite y Miguel Alemán se encuentra bloqueada, debido a la consigna de los colonos de la demarcación de “contar con agua limpia”.

Vecinos de la Del Valle, Nochebuena, Nápoles, Ciudad de los Deportes, entre otras, se manifestaron desde las 11:30 de la mañana, lo que provocó que el servicio en la estación Piedad del Metrobús se detuviera, así como toda la línea minutos después.

Usuarios del Metrobús se vieron afectados cuando acudían al trabajo, a la escuela y a sus labores diarias, por lo que se mostraron molestos con las consignas de los vecinos.

“Es que no tienen empatía, tengo a mi hijo que tiene temperatura y no puedo llevarlo al hospital por ustedes”, señaló un transeúnte que no pudo utilizar el servicio de Metrobús.

Ante esto, uno de los manifestantes dijo entender su problema, pero le pidió que se pusiera en sus zapatos y en los de los niños de los hospitales de la zona que se ven afectados por la contaminación del agua.

Otro usuario del Metrobús, que tiene que llegar desde Indios Verdes hasta su trabajo, dijo que “no se vale, pues ellos al menos tienen agua”.

En el transcurso del bloqueo, diversos automovilistas se han mostrado molestos con el bloqueo de los vecinos de la Benito Juárez, pues entre gritos, insultos y burlas, mostraron su inconformidad.

Motociclistas y ciclistas sí han tenido la oportunidad de pasar entre los cordones con consignas como “Sacmex inútil”, aunque de manera muy agresiva, poniendo en riesgo la seguridad de los manifestantes por la alta velocidad.

