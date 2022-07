“Todo fue muy rápido, no pudimos salvar ni los sillones”

En cuestión de minutos, un total de 61 predios ubicados en la zona sur de la Ciudad de México sufrieron daños por la intensa lluvia que se registró la noche del lunes.

Tanto en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, como en San Mateo Xalpa, en Xochimilco, el agua los tomó desprevenidos y tuvieron poco tiempo para sacar sus pertenencias.

En San Mateo Xalpa no llovió; varios incluso estaban cenando tranquilamente cuando sus casas se empezaron a llenar de aguas negras y lodo que salía de las coladeras. Ayer estuvieron limpiando los patios y rescatando sus pertenencias.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que de los predios afectados, 43 se ubican en Xochimilco y 18 en Tlalpan. Los puntos con mayor afectación fueron el Antiguo Camino a Cuernavaca y el Hospital General de Topilejo en Tlalpan; la avenida Ignacio Zaragoza y el poblado de San Mateo Xalpa en Xochimilco.

“El día de hoy [ayer] será terminado el censo y se iniciará la limpieza de las cisternas. Asimismo, ha sido activado el seguro de la Ciudad que dará apoyo económico a las familias que perdieron sus aranceles”, dijo.

Afectaciones

“Todo fue muy rápido, no pudimos salvar sillones, ni mi refrigerador ni mi estufa, nada (...) Se me echaron a perder mis semillas de frijol, de maíz, los tomates y todo lo que tenía. El agua sucia entró a la cisterna y ahora no tenemos ni agua. Lo que me da más coraje es que no es la primera vez que pasa, hace tres años fue lo mismo”, lamentó doña Francisca Molina, quien vive en San Mateo Xalpa, y junto con sus hijos y nietos, limpió y rescató lo que pudo.

Personal de limpieza de la alcaldía y del Sistema de Aguas (Sacmex) laboraron en las calles, y aunque los vecinos agradecieron el gesto, indicaron que no era suficiente, pues temen que la situación se repita.

“A ellos sólo les interesa afuera, las calles, tomarse la foto y listo. Pero aquí adentro donde ya nada sirve, no se meten. Somos los mismos vecinos que nos ayudamos”, dijo una de las voluntarias que llegaron con escobas, palas, cubetas, jabón y cloro a ayudar a sus vecinos.

Mientras en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, la señora Anayeli Juárez aseguró que todo fue muy rápido y pudo sacar poca ropa. Casi un día después, agregó, llegó personal para ayudarle a limpiar su casa, pero no ha visto un apoyo de las autoridades como despensas, pues no pudo ir a trabajar.