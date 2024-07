La alcaldía Tlalpan se manifestó en contra de la consulta que realiza el parque de diversiones Six Flags para informar a los vecinos sobre la construcción de un nuevo juego mecánico, Roller Coaster, que implicaría el derribo de 150 árboles.

A través de una tarjeta informativa, la demarcación señaló que en ningún momento el parque de diversiones se acercó a pedir opinión, pese a que se encuentra en el territorio de Tlalpan.

Recordó que Tlalpan ha recibido, por tres años, el reconocimiento “Ciudad Árbol”, por su activismo en favor del cuidado, mantenimiento y conservación de los árboles de la Ciudad, por lo que, dijeron, es fundamental alzar la voz frente a este tema.

Lee también: Feria de las Flores en Álvaro Obregón recibe a más de 25 mil asistentes en su primer fin de semana

“Nos pronunciamos en contra de la consulta vecinal que la Secretaría de Medio Ambiente, y el propio parque de diversiones realizan desde el 13 hasta el martes 16 de julio, toda vez que es parcial, no informa claramente, pero, sobre todo, no pregunta si las y los tlalpenses están dispuestos a perder una parte del bosque. Para la alcaldía (...), la restitución de árboles no es suficiente motivo para pretender talar árboles que se encuentran en edad adulta y que son un auténtico pulmón para la Ciudad”, dijo.