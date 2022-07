“Tenía miedo antes de ponerme la vacuna”

La segunda semana de vacunación para los niños de 10 y 11 años en el Valle de México ha transcurrido sin contratiempos, pero sí con un poco de temor entre los menores que acuden acompañados de sus padres a recibir la vacuna contra el Covid-19.

Santiago Daniel, quien se presentó en la sede de vacunación ubicada en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, rompió en llanto al ver la jeringa; ya más tranquilo, luego de recibir su dosis, dijo que sintió como un pellizco.

“Me dolió un poco, mi mamá me dijo que sólo era un segundo de dolor, pero no sé si fueron dos o tres. Me dio un poco de miedo”, relató el menor de edad.

Oliver García también fue a esta sede, pero para él no hubo dolor. “Tenía miedo antes de la vacuna, pensé que me iba a doler y a salir sangre, ahora me siento bien y con más defensas, ya esperaba la vacunación y me siento más seguro”, comentó.

En Toluca, la afluencia fue copiosa, aunque ordenada. Entre los asistentes hubo quienes gritaron a todo pulmón al ver la jeringa o recibir el piquete, otros se mostraron “valientes”.

“Ya si me enfermo, mi mamá no se va a preocupar tanto”, dijo Josué, de 10 años.

En todos los módulos se colocó el biológico pediátrico del laboratorio Pfizer. Para la mayoría de los asistentes, fue ágil y rápido el acceso a los módulos de la capital mexiquense, que se ubican en el Centro de Convenciones y la Junta Local de Caminos.

Mientras que al módulo de Jesús del Monte, en Huixquilucan, entre autos de alta gama, fue notoria la llegada de decenas de niños en motos, acompañados de sus padres para recibir la dosis.

“¡No pasa nada! Es mejor vacunarse para que se acabe este virus”, dijo Rosita, luego de recibir su vacuna contra el Covid19. “¡Ni me dolió tanto!”, fue la expresión constante entre los menores de edad.