“Te amo, te voy a buscar hasta que Dios me lo permita, nos haces falta, cada vez que regreso al Ajusco se me parte el corazón porque no llego a ti”, dice María del Carmen Volante Velázquez, mientras carga una pala y una imagen de su hija en los hombros para comenzar así el segundo día de búsqueda en la zona boscosa de la alcaldía Tlalpan.

Entre montículos de basura y concreto arrancó la expedición para encontrar pistas de la desaparición de Pamela Gallardo Volante, de 23 años, quien asistió el pasado 5 de noviembre del 2017 a un festival de música electrónica en el kilómetro 13.5 de la carretera federal México Ajusco, acompañada de cinco de sus amigos, ahí fue la última vez que fue vista.

María del Carmen dijo que ante los pocos resultados de la búsqueda que emprendieron las autoridades capitalinas, en mayo del 2023, ella decidió rastrear a Pamela.

Búsqueda de Pamela Gallardo Volante en zona boscosa de Tlalpan. Foto: Juan Carlos Williams. EL UNIVERSAL

“No tenemos nada, siguen en investigación porque se han perdido muchas evidencias desde los cambios de fiscales y la pandemia”, declara.

El pasado 19 de febrero, fuerzas de la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bomberos y personal de obras de la alcaldía Tlalpan iniciaron la remoción de escombros en el punto donde María del Carmen había señalado podría haber indicios de la desaparición de su hija.

Desde ese día a la fecha, se han removido kilos de tierra, concreto y maleza con retroexcavadoras y centenares de uniformados que caminan junto a ella.

Ahí, han encontrado mochilas, zapatos y ropa a tan solo unos escasos metros del kilómetro 12 de dicha carretera federal, mismos que formarán parte de las investigaciones.

Búsqueda de Pamela Gallardo Volante en zona boscosa de Tlalpan. Foto: Juan Carlos Williams. EL UNIVERSAL

La búsqueda tiene como objetivo delimitar dos puntos donde se hallan estos tiraderos clandestinos. Terminará el próximo viernes 23 de febrero.

