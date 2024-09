Taxistas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportan pérdidas de más de 40% en sus ganancias, por la operación de transporte de aplicaciones como Didi y Uber, informó Ernie Orozco Perea, representante legal y asesor de permisionarios del AICM.

Señaló que de cinco viajes que se realizan, cuatro son a través de aplicaciones y solo uno por operadores del aeropuerto capitalino.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado explicó que están a favor de los dos puntos que se colocaron a las afueras del AICM donde este transporte podrá subir pasaje ya que se encuentran fuera de la zona federal, y llamó a los usuarios respetar esta norma.

Recordó que el primer punto de abordaje para los taxis de aplicación está ubicado en la Terminal 1, saliendo de la puerta número 1 y caminando unos 160 ó 170 metros, sobre el Circuito Interior. Y la segunda está en la Terminal 2, sobre la avenida Hangares, que aproximadamente son unos 350, 360 metros de la terminal al punto de ascenso de los taxis.

“Está el camino debidamente techado, está seguro, está vigilado por la propia Marina. Entonces, los usuarios que quieran utilizar los taxis de aplicación, solicitamos su comprensión para que los aborden fuera de la zona federal”.

Orozco Perea destacó que los choferes que laboran dentro del aeropuerto cuentan con licencia federal, un permiso expedido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), placas federales, lo que indica que están regularizados para operar en el AICM, lo que no sucede con los taxis por aplicación.

Agregó que se mantiene un diálogo con autoridades federales para impedir que se apruebe las modificaciones que la SICT presentó sobre un proyecto de modificación al reglamento, “en donde es muy flexible con estas empresas extranjeras para que puedan obtener un permiso para poder trabajar en las inmediaciones del aeropuerto. Por ejemplo, todos los choferes del aeropuerto tienen que tener licencia federal, placas federales, etcétera.

“Sin embargo, la propuesta que hace la Secretaría de Infraestructura, en un segundo párrafo que le añade al artículo 82 del reglamento, indica que los conductores de las aplicaciones no requieren de una licencia federal. Entonces, es totalmente inadmisible este tipo de propuestas”, indicó.

“Nosotros no nos cerramos o no nos negamos a que trabajen los taxis de aplicación en el aeropuerto, siempre y cuando cumplan con toda la regulación de autotransporte federal. Es decir, que cuenten con permisos, con licencia federal, con placas federales, que paguen sus contraprestaciones, etcétera, no nos negamos”, enfatizó.