En el pueblo de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, en las últimas semanas varios de los habitantes han tenido que recurrir al pago de servicio de pipas, el uso de lavanderías e, incluso, la compra de tinacos ante la poca agua que circula en la zona.

“En los últimos dos meses hemos pedido dos pipas, porque en la casa somos 10. No tenemos un día fijo para que nos caiga agua y dependo de si mis vecinos usan mucha para yo poder tener agua en la casa (...) ahorita hay escasez y hace mes y medio pedimos una pipa a la alcaldía y nunca nos llegó entonces tuvimos que comprar una nosotros”, expresó Tania, quien vive en esta zona del sur.

EL UNIVERSAL recorrió una de las colonias nuevas que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) incluyó este 2024 para el servicio del líquido por tandeo.

Ahí se detectó que grupos de vecinos han recurrido a las lavanderías de la zona, ya que en sus casas no cuentan con el agua suficiente para lavar su ropa, como es el caso de Martha, quien asegura que tuvo que acudir a uno de estos establecimientos por primera vez.

“No tenemos una toma de agua o una pipa gratis y nos escasea mucho el agua. Es la primera vez que vengo a la lavandería a lavar mis cobijas porque el agua se nos acaba y tenemos que pedir más. El precio de la pipa viene ahorita como en mil 500, no está barata y tenemos que pedir una cada mes para los cinco tinacos que tenemos”, afirmó.

También dueños de negocios han tenido que comprar varios tinacos para llenarlos periódicamente y tener agua disponible el más tiempo posible, según explicó Brenda, quien los vende.

“Desde el mes pasado ha incrementado mucho la venta de los tinacos. En una semana se venden cuatro o cinco porque lo que me comentan es que una sola pipa se la reparten entre varios vecinos y llenan los tinacos o tambos y por eso tienen unos tres o cuatro tinacos (...) ahorita los precios de los tinacos están en 2 mil 200 y son de mil 100 litros”, indicó.

En el mismo sentido, trabajadores de una de las ferreterías de la localidad afirmaron que pueden llegar a vender uno o dos tinacos al día, aproximadamente 15 por semana a los habitantes de la zona.

“Se llevan desde el tinaco más chico hasta incluso cisternas, entre los vecinos se las reparten y las van llenando”, explicó uno de los vendedores.

Varios de los floristas de la zona también indicaron que el negocio se ha complicado en los dos meses pasados por la falta de agua, lo que hace que tengan que administrar para poder mantener a sus plantas hidratadas.

“Últimamente hay mucha escasez y hay días en los que hay agua y días que no, por lo que no le podemos cambiar el agua a nuestras plantas, (...) nosotros tenemos cisterna, pero no todos los días se llena y la tenemos que administrar bien. La semana pasada tuvimos que pedir una pipa, porque la que ofrece la alcaldía tarda más de un mes en venir”, explicó Arturo, quien vende flores en las cercanías del panteón de San Pedro Mártir.

En la alcaldía Tlalpan, la edil Alfa González señaló que no sólo se padece el tema del tandeo, sino que aún hay algunas colonias, principalmente en las zonas más altas, en donde continúa el problema de que el agua no llega, no es suficiente o le falta presión.

“Hay colonias como Miguel Hidalgo o la zona de Padierna, donde siguen teniendo problemas, aunque hay otros puntos en donde se abastecen por pozos, que ya no es parte del Sistema Cutzamala, que también llegan a tener problemas, pero es por la falta de personal o por la falta de mantenimiento de algunos pozos”, indicó.