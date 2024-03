La reunión de este martes en el Congreso de la Ciudad de México no se realizó debido a que más de la mitad de las y los diputados no se presentaron. El quórum no se alcanzó para poder sesionar y la reunión fue cancelada.

La cita era a las 09:00 horas pero hasta las 10:30 horas la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Gabriela Salido, pidió conocer el número de legisladores que habían registrado su asistencia. La secretaria de la Mesa Directiva, Ana Villagrán, le informó que solo había 31 legisladores presentes, por lo que no se alcanzaba el mínimo necesario de 34 para poder trabajar (quórum).

Ante esta situación, la sesión se suspendió y se llevará a cabo hasta el jueves 14 de marzo cuando se intenten reanudar los trabajos.

El Orden del Día de la Sesión estaba integrado por 43 puntos, entre los que se encontraba la designación de seis alcaldes sustitutos: la licencia definitiva de la edil de Venustiano Carranza, Evelyn Parra; y la licencia temporal del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

🏛️🔔 Al no existir el quórum requerido para iniciar los trabajos legislativos, la diputada @gabysalido levanta la sesión y cita para la Sesión Ordinaria del jueves 14 de marzo a las 9:00 horas. pic.twitter.com/KbibBDg0Ip — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 12, 2024

