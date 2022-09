Simulacro Nacional 2022: conoce aquí los detalles y medidas preventivas

Este lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022, una situación ficticia, pero de suma importancia, que ayuda a que los habitantes de zonas sísmicas aprendan medidas de prevención y de protección civil durante posibles situaciones de desastre.

El simulacro se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter y con epicentro en Michoacán.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que se encenderán los 13 mil 860 altavoces de la capital para anunciar a los habitantes el momento en que deben adoptar las medidas de seguridad correspondientes.



¿A qué hora se realizará el simulacro?

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Simulacro Nacional 2022 iniciará a las 12:19 horas. Será fácil reconocerlo porque el sonido será igual al que se emite durante una emergencia real.

Por su parte, Urzúa aclaró que esta medida busca reforzar y mejorar la capacidad de las personas para llevar a cabo acciones preventivas.

"Vivimos en una ciudad donde los sismos son prácticamente diarios y entonces tenemos que preparar a la ciudadanía con ese sonido, y sobre todo que se acostumbre a hacer lo que tiene que hacer para que tenga seguridad la persona", explicó.

A su vez, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que durante el simulacro se elevarán 5 cóndores para realizar una revisión, además de que habrá 3 mil 200 patrullas desplegadas alrededor de la capital.



¿Qué debo hacer durante el simulacro?

Según explicó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), previo a un simulacro es importante que la población establezca un plan familiar de protección con medidas básicas a implementar antes, durante y después de un desastre hipotético. Para ello, invitó a seguir los siguientes pasos:

1. Detecta riesgos y zonas de seguridad, tanto dentro como fuera de tu casa.

2. En un croquis, traza las posibles rutas de evacuación, señala los riesgos detectados y cómo reducirlos.

3. Prepárate para tomar la mejor decisión, eso te ayudará a saber actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores.

4. Realiza simulacros al menos tres veces al año. Basado en tus experiencias, actualiza tu plan.

También recomendó contar con una mochila de emergencia que incluya documentos importantes, directorio telefónico, víveres enlatados, agua, botiquín de primeros auxilios, herramientas, así como radio y linterna con pilas.

Lee también: Mueren dos bikers por ir jugando a caballitos en calles de Azcapotzalco

Asimismo, explicó que no hay una regla general en cuanto a dónde colocarse durante un posible desastre, ya que cada vivienda cuenta con características distintas.

Por lo anterior, es importante discutir con familiares, vecinos y especialistas cuál es el punto de encuentro donde se hallarán más seguros; en caso de que el simulacro se realice en tu lugar de estudio o trabajo, deberás acatar las normas establecidas por el personal de seguridad.

Por último, el CENAPRED llamó a conservar la calma: "no corras, no grites, no empujes".



¿Qué ocurrirá en el Metro durante el simulacro?

El Metro de la Ciudad de México seguirá los protocolos correspondientes al simulacro, los cuales deben seguirse a pesar de que las instalaciones de la red se consideran de bajo riesgo.

En este sentido, los trenes detendrán su marcha durante un periodo aproximado de 3 a 4 minutos, mientras que las personas que se encuentren en los andenes deberán replegarse hacia las paredes.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México recomendó a quienes se hallen en el metro que conserven la calma; no rebasen la línea amarilla; no intenten salir de los vagones en caso de hallarse en uno; no invadan las vías o túneles de las estaciones; no prendan cerillos ni encendedores si hay un apagón; que, de ser posible, auxilien a quienes lo requieran, y que sigan las instrucciones del personal en todo momento.



¿Qué debo hacer ante el pánico generado por la alerta sísmica?

La alerta sísmica podría causar pánico entre algunos ciudadanos, ya que puede existir una asociación mental entre sus sonidos y eventos traumáticos o consecuencias negativas que se hayan vivido con anterioridad. Por ello, ante el miedo y la angustia conviene recordar que:

1. Durante el simulacro la alerta será un sonido de vida, pues se trata de una oportunidad para practicar medidas de salvaguarda que te beneficien a ti y a tu familia.

2. El miedo es una reacción normal y en ocasiones hasta resulta favorable ya que impulsa a actuar de forma oportuna y eficaz.

3. Sin embargo, cuando el sentimiento es extremo llega a causar parálisis e incertidumbre, por lo que puedes acudir con un familiar o amigo que te asista durante la situación.

4. Para finalizar, procura seguir las indicaciones del personal de seguridad incluso ante el peligro, ya que su acatamiento es primordial para mantener la seguridad.



¿A dónde llamo si no se escuchó la alerta sísmica?

El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, pidió a la ciudadanía que reporte las zonas donde no se escuchen los altavoces, y recordó que el año pasado falló menos del 2% de las mismas.

El reporte se puede generar llamando al 911, a través del Locatel —56 58 11 11— o mediante las redes: C5 CDMX en Facebook y @C5_CDMX en Twitter.

"Como siempre decirle a la ciudadanía que nos ayude una vez terminado el ejercicio de la retroalimentación de dónde o no escuchó el volumen, y eso nos ayuda para seguir mejorando la percepción del sonido, pero también nos ayuda a identificar zonas que vamos a tener que trabajar", precisó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf