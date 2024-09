“Un zumbido al corazón”, narran los capitalinos al momento de recibir un mensaje de texto en sus teléfonos celulares con una "Alerta Presidencial", muchos otros mencionaron que no les llegó nada.

El sonido de los miles de teléfonos móviles retumbaba a la par que sonaba la sirena alertando un posible sismo mientras se llevaba a cabo el Simulacro Nacional 2024 por movimientos telúricos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Simulacro Nacional 2024: Alerta presidencial en dispositivos móviles. Foto: Juan Carlos Williams

Simulacro Nacional 2024: “Creo el gobierno no me quiere, nunca me llego el mensaje”

“Me sentí como en película, que nos avisaba de un Apocalipsis inminente, pero chusco porque a todos les llegó”, dijo Ramón mientras observaba su teléfono para asegurarse que se tratara de un simulacro.

Los demás capitalinos asombrados aseguraron que los mensajes de texto les llegaron tarde; repetidos hasta en tres ocasiones o simplemente no llegaron, reaccionaron de forma burlona.

“Creo el gobierno no me quiere, nunca me llego el mensaje”, dijo Alan. En la mayoría de las personas sus teléfonos fueron alertados sobre el ejercicio de simulación del desastre natural.

“No me llegó ningún mensaje, solamente sonó, ninguno oficial”, dijo Natanael, trabajador de un local ubicado sobre Paseo de la Reforma.



