Cientos de capitalinos que integran diversas organización civiles en defensa de los animales, se dieron cita este mediodía en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para levantar la voz por los animales que son torturados; piden que se castigue la tortura animal y la erradicación de la corrida de toros y las peleas de gallos.

En este marco, protestaron también para que se castiguen los maltratos de animales de compañía, argumentando que si bien los agresores reciben una sanción, no es suficiente, “en el país, 7 de cada 10 perros son maltratados, es una cifra impresionante y eso es por la falta de castigos severos a los torturadores de animales”.

Lee también Impulsan en San Lázaro rescate de animales de compañía que sean víctimas de maltrato en propiedad privada

Defensores de mascotas exigen castigos ejemplares para todo aquel que agreda a una especie no humana. Foto: David Fuentes

“Por todos ellos estamos aquí, ellos que no pueden levantar la voz, que no pueden defenderse y que no tienen manera de exigir justicia. Eso es una brutalidad, además hay que tomar en cuenta que quien tortura a un animal de compañía sin problema alguno, puede agredir a una mujer o a un niño”, dijo Nina, quien levanta la voz por “chocolata”, una cachorra a quien mutilaron en el Estado de México.

El contingente atravesó de manera pacífica Paseo de Reforma y conforme avanzaban se unieron más defensores de mascotas, quienes también exigían castigos ejemplares para todo aquel que agreda a una especie no humana.

Lee también Urgen a definir protocolos ante muerte de animales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr