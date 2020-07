Se resquebraja la bancada del PT

Todo parece indicar que la bancada del PT en el Congreso de la CDMX se desmorona por una mala dirección. Si las cosas no cambian este miércoles presentará su renuncia Jesús Martín del Campo a la fracción parlamentaria por diferencias con la coordinadora Circe Camacho Bastida, al igual que lo hicieron la semana pasada Lizette Clavel y Leonor López Otegui. Con esta determinación el PT pasaría de ser uno de los principales aliados de Morena a la bancada más pequeña y sin posibilidades de tener la Junta de Coordinación Política. Su posición sería como antaño, relegada a una posición chica en la capital del país, nos mencionan.

En abonos chiquitos darán 400 mdp al gobierno

Eso de las cuentas nada más no le salen a la bancada de Morena y con la promesa de donar 400 millones de pesos al Gobierno capitalino para atender la pandemia se metieron en un tremendo enredo que puso en riesgo el empleo a más de mil trabajadores de honorarios. La propuesta la presentó la coordinadora morenista Martha Ávila y fue aprobada por el pleno. Con las corridas financieras que hicieron le quitaron 61 millones de pesos a los empleados de honorarios, motivo por el que ahora les están haciendo contratos mensuales y no semestrales, como se hacía antes, porque no tienen dinero para pagarles hasta diciembre. Ante esta situación, los diputados plantean entregar ese dinero a la administración central, pero en abonos chiquitos, es decir, en octubre, noviembre, diciembre y hasta enero del próximo año, con parte del presupuesto del 2021.

¿Reelección de síndicos y regidores en el Estado de México?

Vaya sorpresa generó la propuesta de reforma al Código Electoral del Estado de México que presentó el diputado de Morena, Valentín González Bautista, en la que se plantea la elección consecutiva de alcaldes, diputados y ahora síndicos y regidores, con la salvedad de que podrán realizar campaña sin dejar el cargo. Morena tiene la mayoría en el Congreso mexiquense y veremos si le entra de lleno a sacar esta iniciativa o la dejan pasar. Lo que nos dicen es que influirán las mediciones que realicen en la entidad para ver cómo están sus funcionarios y si tienen posibilidades de repetir.