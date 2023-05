La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, levantó el estado de emergencia por el Covid-19, pero aclaró que siguen vigentes algunas medidas contra el virus, como el uso del cubrebocas, en escuelas, situación que deberá resolver la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Justamente lo estamos viendo con el Consejo de Salud, pero evidentemente estamos con la declaración de emergencia y también en el levantamiento de la emergencia a nivel nacional, podemos decir que el día hoy se levanta la emergencia en la ciudad", comentó en conferencia de prensa.

Destacó que lo único que quedaría de medidas sanitarias es el uso de cubrebocas en escuelas, pero que depende de la SEP, y que quitar la medida de cubrebocas en lugares cerrados será determinado por el Consejo de Salud.

¿Ya no habrá más contagios Covid-19?

Sheinbaum aclaró que se levanta la emergencia sanitaria, pero no significa que no habrá contagios por lo que el Hospital General Ajusco Medio seguirá atendiendo a las personas ya que se especializa en enfermedades respiratorias.

“El covid como enfermedad va a continuar, lo que se termina es la emergencia sanitaria que fue establecida hace casi tres años, eso no quiere decir que uno no pueda enfermarse de covid, uno puede seguirse enfermandose de covid, pero ya no es un problema de saturación de hospitales de incremento de mortalidad”, expuso.

En tanto, Sheinbaum señaló que el Consejo de Salud federal se encargará de establecer los tiempos de vacunación contra el covid-19 en la población.

