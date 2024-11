Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, rindió un homenaje a las personas no identificadas que yacen en la fosa común del Panteón Civil de Dolores; afirmó que las autoridades del cementerio han logrado que la identificación de personas pase de 3 a 20 al mes, en promedio.

Al rendir un homenaje a las personas desconocidas y colocar una ofrenda en su honor, Tabe resaltó el compromiso del equipo de Miguel Hidalgo, pero también de las organizaciones que sin recursos ni apoyo gubernamental, buscan incansablemente a las personas desaparecidas hasta encontrarlas.

“Admiro las acciones que hacen desde organizaciones como Caracol, con tantos años de ser solidaria y servir a las personas que no tienen nombre, cada día aprende uno de quienes desde hace muchos años sirven a la sociedad”, dijo.

Este 2 de noviembre de 2024, Mauricio Tabe rinde homenaje a personas no identificadas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores. Foto: Especial

Desde la fosa común en el Panteón Civil de Dolores, Tabe mencionó que el dolor de la sociedad, no es sólo responsabilidad del gobierno, “todos le tenemos que entrar y no podemos dejar solas ni a las personas ni a las organizaciones que dan esta lucha”.

Indicó que el trabajo conjunto de Miguel Hidalgo con las organizaciones de búsqueda ha rendido frutos y los resultados en los últimos tres años están a la vista, pues aunque parece poco, es mucho el esfuerzo que hay detrás de cada una de las exhumaciones.

Por su parte, la Consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas, dijo que como defensora de derechos humanos, ha luchado por la dignificación de las personas y resaltó la forma en que en la fosa común se están haciendo las cosas, al tiempo que reconoció la labor del alcalde Mauricio Tabe.

Ofrenda a personas no identificadas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores. Foto: Especial

“Reiterar esta importante necesidad que tenemos para la Comisión Nacional de Búsqueda porque debo comentarles que en ésta lógica del diálogo con los compañeros, era hacer un espacio digno, no sólo tener el espacio de un crematorio o un espacio donde las personas que no tienen dinero, está dignísimo este espacio que ustedes administran y que esta otra parte puede ser para las personas que no tiene identidad y que esa parte del mirador pueda ser en coordinación con ustedes, que se pueda hacer esta coordinación de búsqueda y reiterar la importante alianza”.

En el evento, se escucharon los testimonios de las personas que en la fosa común han logrado encontrar los restos de familiares para darles el último adiós y agradecieron el apoyo prestado para ese propósito, al tiempo que externaron su confianza en que en redes sociales o por cualquier vía, se ayude a localizar a las personas.

“Busqué por 7 años a mi madre y gracias al personal de la Comisión la encontré, es la segunda vez que vengo, gracias por ayudarme a encontrar a mi madre”.

