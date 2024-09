El envío de mensajes de texto a los celulares de capitalinos y habitantes del área conurbada para alertar sobre el simulacro de sismo falló.

Algunos no recibieron la notificación, a otros les llegó minutos después de que la alerta sonara en los altavoces, y a unas personas se les avisó en más de una ocasión.

Frida Mendoza, trabajadora de la Torre Reforma, sí recibió el mensaje, pero “casi un minuto después. Todavía dejó de sonar la alarma de la calle y no me llegaba, entonces fue un poco desesperante porque no sabía si tenía desactivados mis mensajes o qué onda”.

A Carlos Góngora le llegaron dos alertas por mensaje: “No sé si se trató de un error o era para repetir. Estuvo raro porque nada más esperaba una, igual sería más bien que aclaren esto para el próximo año”.

A través de redes sociales, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, informó que durante el Simulacro Nacional 2024 no llegaron todos los mensajes de alertamiento, por lo que se revisará la falla junto con las autoridades federales.

“Durante la detonación de la alarma sísmica del Simulacro Nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos. Estamos trabajando todos los involucrados para diagnosticar la falla y corregir. Es la primera vez que corríamos el protocolo y tenemos que mejorar”, indicó.

Más tarde, en un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien lidera el proyecto, mencionó que “en la Ciudad de México y el área conurbada se realizó la primera prueba piloto a nivel masivo del sistema de alerta mediante mensajería celular, lo que permitió evaluar su proceso de emisión e identificar las áreas de oportunidad”.

La alerta emitida por el Sistema de Altavoces de la CDMX sonó a las 11:00 horas, y casi un minuto después comenzaron a llegar los alertamientos a los teléfonos de quienes se encontraban en el Zócalo.

“Me sentí como en una película, que nos avisaba de un apocalipsis inminente, pero chusco porque a todos les llegó”, expuso Ramón al observar su celular.

“Creo el gobierno no me quiere. Nunca me llegó el mensaje”, mencionó Alan.

Brenda, quien iba rumbo a Martín Carrera a bordo de la Línea 6 del Metrobús, platicó a EL UNIVERSAL que en su teléfono no sonó una alerta ni se activó el mensaje.

“Vengo escuchando música, venía preparada para ver si me llegaba algo y no. Nada más escuché la alerta de afuera y porque detuvieron el Metrobús”, señaló la usuaria que recibe servicio de Telcel.

En el Metro Hidalgo, en su conexión con las líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo, se observó que pocos usuarios recibieron el mensaje de alerta en sus celulares. Dicha situación llevó a los pasajeros a replegarse a las paredes ante el conocimiento de que ya había comenzado el simulacro de sismo. “Sí está sonando la alerta. Ya comenzó el simulacro, y hay que replegarse a las paredes”, señaló una pasajera dentro de los andenes de la estación.

En el Estado de México, los celulares de la mayoría de las personas consultadas durante el simulacro realizado en la explanada municipal de Cuautitlán Izcalli no sonaron. Hubo bomberos que afirmaron haber recibido el mensaje.

En el Colegio de Bachilleres de Ciudad Neza, los alumnos salieron de su salón de clases a las 11:00 horas, cuando se activó la alerta en los altavoces. Al revisar sus dispositivos se percataron que no les llegó el alertamiento.