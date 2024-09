La comisionada para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, subrayó que han cumplido con su cometido, pues la rehabilitación de la Ciudad de México está prácticamente concluida, a siete años del sismo de 2017, y lo que falte se entregará durante la administración de Clara Brugada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que se han atendido 99% de 22 mil 95 casas y departamentos dañados por el sismo, lo que quiere decir que un buen número de viviendas están entregadas y otras, en proceso de obra.

En vivienda unifamiliar, la comisión atendió a 9 mil 785 unidades, con un avance de 100%; mientras que, en multifamiliar, tuvieron a su cargo 240 inmuebles, 410 edificios y 9 mil 347 departamentos, los cuales fueron reparados en su totalidad; sin embargo, aún se encuentran en obras 29 inmuebles, excepto el de Aguascalientes 12.

“Llevamos 99.9%, estamos casi por concluir. Prácticamente en vivienda unifamiliar no hay ningún pendiente, porque si bien 17 obras no han comenzado, la gente tiene el recurso para hacer y tiene a su asistente técnico para iniciar su proceso. Entonces, no hay ningún pendiente. En el caso de los multifamiliares, son estas 29 obras, que todas están en obra, que están en proceso y que van a entregarse 17 en este año. Entonces, sí, digamos que lo más complejo ya lo sacamos adelante. Hay algunos pendientes jurídicos que estamos trabajando con las familias y pues ahí no depende 100% de nosotros, porque quien tiene que acreditar la propiedad es la familia”, apuntó.

“Estamos avanzando en el proceso de que todas las familias, a las que les reconstruimos, tengan su certeza jurídica y su escritura; entonces, ahí vamos avanzando en ese proceso y en la pregunta de si la comisión ha cumplido con su cometido, claro que sí, porque finalmente todo lo que tiene a cargo, pues lo tiene con un proceso prácticamente concluido, que es un asunto solamente de esperar los tiempos del proceso constructivo. Sí cumplió su cometido la comisión y terminaremos hasta los últimos pendientes que tengamos por ahí, que son mínimos”, dijo.

Por lo anterior, Maldonado expresó “con toda seguridad” que las familias que aún no regresan a sus viviendas, lo harán de una manera segura el próximo sexenio.

También destacó que ya fueron rehabilitados los 21 templos que resultaron dañados hace siete años.

La comisionada agradeció a las familias por su paciencia durante este proceso de reconstrucción. “Aquí está este gobierno que se solidarizó con una tragedia y se echó a cuestas rehabilitar o reconstruir más de 22 mil viviendas a título gratuito, y eso no hay en ninguna parte del mundo”, enfatizó.

Incrementan apoyo para renta

En conferencia de prensa, la titular de la Comisión para la Reconstrucción informó que el apoyo de renta a personas damnificadas por el sismo de 2017 ha sido ajustado para el cuarto trimestre de este año, y se incrementó en alrededor de 200 pesos, por lo que ahora será de poco más de 5 mil pesos mensuales.

“Este ajuste lo hacemos considerando los datos publicados por el Banco de México, y para ello el apoyo para renta debe pasar de 4 mil a 5 mil 396 pesos mensuales en números redondos”, explicó.

Jabnely Maldonado recordó que desde 2019 se han entregado más de 393 mil apoyos a 13 mil 573 personas damnificadas y se han destinado mil 569 millones de pesos para el apoyo del pago de renta. Con información de Alberto Acosta