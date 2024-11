Un juez con sede en el Reclusorio Oriente dio apertura de nueva cuenta al juicio oral en contra de Giovanna "N" y Mario "N", feminicidas de la menor de edad Fátima Cecilia.

Luego de que la jueza Mónica Olivares declarara la nulidad del juicio, esto debido a que se dio de baja por incapacidad médica, la fiscalía capitalina y la asesoría legal de los familiares, prensaron los primeros datos de prueba como parte del juicio.

Sonia López, tía de la menor de 7 años, dijo que durante el nuevo juicio buscará presentar y desahogar los datos de prueba en la carpeta los cuales responsabilizan del crimen a los dos imputados.

Fátima was abducted by Gladis Giovana on February 11 and her body was found on February 15 - Photo: Taken from the @FiscaliaCDMX Twitter account