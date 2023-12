Ante la época de las fiestas decembrina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene activo las 24 horas del día la implementación del alcoholímetro, a través de puntos de revisión itinerantes.

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que está “prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos”.

En el caso de que se certifique que el conductor sobrepase el límite de alcohol permitido, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la licencia para conducir.

Además, desde el 2021 cuando se endurecieron las sanciones para quien no pasara la prueba del alcoholímetro, se estableció que el vehículo será remitido al corralón, y se deberá comprobar el cumplimiento total de la sanción impuesta al infractor, así como el pago de las multas correspondiente pases para que el auto pueda salir del depósito.

“En caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo remitido al depósito y el conductor no hubiere dentro de los treinta días posteriores a la imposición de la infracción, cumplido la sanción impuesta en su totalidad, el propietario deberá cubrir una multa de 60 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, para solicitar que le sea entregada la unidad”, precisa el Reglamento de Tránsito.

Con anterioridad, cuando un conductor no pasaba la prueba del alcoholímetro se permitía que el vehículo fuera conducido por algún acompañante que estuviera sobrio y se evitaba el corralón, ahora está prohibido, y el automóvil es enviado al depósito vehicular.

A la baja amparos para no caer en "El Torito"

En su edición impresa de este jueves 21 de diciembre EL UNIVERSAL informó que la cantidad de amparos que interpusieron personas que resultaron positivas a la prueba de alcoholímetro para evadir el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, disminuyeron de forma sustancial en los últimos cuatro años.

Durante el 2023, entre el 1 de enero y el pasado 12 de diciembre, 391 personas presentaron un amparo contra el arresto, esto es apenas el 4% de los 8 mil 932 conductores que resultaron positivos al alcoholímetro, de acuerdo con datos de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la CDMX.

Alejandro Ojeda Anguiano, titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica (DEJC) de la Ciudad de México, señaló que el endurecimiento a las sanciones influyó en esta baja en la emisión de amparos.

“¿Cuál fue la bondad de esta reforma? Que el vehículo era trasladado al corralón, aunque fuera acompañado por una persona que no estuviera intoxicada, y el plus fue, si no cumple sus horas de arresto, no se le devuelve el vehículo”, destacó.

