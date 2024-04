El diputado local de Morena Alberto Martínez Urincho presentó una iniciativa para crear un Registro Público de Maltratadores de Animales, propuesta que fue anunciada hace unos días por la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada.

Su iniciativa busca adicionar un Artículo 24 Ter a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para que la Agencia de Atención Animal cuente con este Registro que contendrá, administrará y controlará los registros de las personas que hayan sido sancionados por cualquier resolución, judicial o administrativa firme, por maltrato animal.

Este Registro Público estará dispuesto de forma que pueda ser consultado por cualquier persona, en correspondencia con las leyes de transparencia y protección de datos personales, señala la propuesta que fue tirada a comisiones.

En la propuesta se estipula que el padrón de la personas inscritas en este Registro Público se alimentará, revisará y actualizará a través de la coordinación interinstitucional entre la autoridad competente y la Agencia.

“La información del Registro será de interés público y podrá ser utilizado para los fines de adopción, crianza reproducción o cualquier fin lícito o de prevención o erradicación del maltrato animal”, señala la iniciativa.

En la argumentación de esta propuesta se estipula que los animales no humanos también son seres sintientes que experimentan dolor, ansiedad y sufrimiento físico y psicológico cuando se les mantiene en cautividad, o se les priva de alimento por aislamiento social, limitaciones físicas o cuando se les presentan situaciones dolorosas de las que no pueden librarse. Son conscientes de sí mismos y de lo que les rodea. No son máquinas, no son cosas.

El bienestar animal es definido por la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE), como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que las que vive y muere.

