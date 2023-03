Debido a que se prevé una severa sequía en los siguientes meses, el Gobierno capitalino se comprometió con las 16 alcaldías a realizar mesas regionales sobre las obras que realizarán para el abasto de agua, atender las fugas de la red hidráulica, así como revisar que las medidas de mitigación de las obras se cumplan.

Mientras tanto, la mayoría de los alcaldes solicitaron un mayor número de pipas para atender las colonias y barrios más afectados, que las garzas de abastecimientos se encuentren abiertas 24/7 para recargar a las pipas, y que no se politice el vital líquido y que se distribuya equitativamente en cada demarcación.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que en dos meses se vuelvan a reunir en una sesión de Cabildo para otros temas que plantearon, principalmente los ediles de oposición, en seguridad y movilidad.

Al salir de la reunión en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, indicó que hizo la propuesta a la mandataria capitalina para que cada alcaldía tenga 35 pipas más, ya que el Gobierno capitalino tiene 560 de estos vehículos, para poder atender las solicitudes de los ciudadanos, hospitales, escuelas, y mercados públicos.

“También solicité que no dejen obras inconclusas, nosotros tenemos que estar terminando las obras que Sacmex no termina, principalmente en colonias de clase media-alta, (…) y también que haya mayor coordinación, no hay un enlace, debe de asumir la responsabilidad la Jefa de Gobierno si ella no puede porque entiendo que tienen mucho trabajo en la Ciudad y fuera de la Ciudad de México, pues, que no ponga a alguien con quien podamos construir y sacar el trabajo”, mencionó.

Trabajo en conjunto

Al respecto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, comentó que se estableció el compromiso para que se pueda trabajar de manera conjunta para la atención de fugas, pero que no se mostró un plan a corto plazo, al igual que que las demarcaciones puedan tener más pipas.

“Si hay un compromiso de que las garzas, insisto, se mantengan abiertas para que podamos llenar todas nuestras pipas, porque ahorita en Álvaro Obregón, necesitamos llenar 4 veces al día nuestras pipas, y solo podemos llenarlas 3 veces porque el Gobierno de la Ciudad llena las suyas”, añadió que también planteó en un programa de la renovación de la red hidráulica, ya que gran parte del líquido se va en fugas.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que hubo una apertura del Gobierno capitalino y de los alcaldes para hacer frente al problema del abastecimiento del agua, pero que mostró su preocupación por los pozos de agua que no están funcionando en la demarcación por la falta de energía eléctrica o que operan en ciertos horarios.

“(Los acuerdos) tienen que ver con la atención coordinada de fugas, el tema de la sectorización porque muchas veces cierran las válvulas, pero creemos que es por sectorización, no por mala fe, les pedimos trabajo coordinado, haya dialogó”.

Por separado, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, detalló que se acordó que la mandataria capitalina hará mesas de trabajo por zonas para hablar sobre las obras que lleva a cabo Sacmex y que se solicitaron más pipas para cada alcaldía.

“La mayoría está entendiendo la problemática del agua, y sobre todo la solución que plantea la jefa es una adecuada coordinación, la atención generalizada a todas las alcaldías”, dijo.







