La diputada local de Morena Cecilia Vadillo presentó una iniciativa, que bautizó como "Sólo sí es sí", para endurecer las penas y actualizar las agravantes contra los delitos sexuales que se comentan en agravio de las mujeres.

Esta reforma modifica distintos artículos del Código Penal local para castigar con hasta seis años de cárcel el retiro del preservativo, sin consentimiento, durante el acto sexual.

Asimismo, se plantea que ya no sea necesario acreditar la violencia física en los casos de violación, y que todo acto sexual deberá ser con consentimiento o aceptación voluntaria, de lo contrario se castigaría como violación.

Además, esta iniciativa propone 25 agravantes contra el delito de violación, entre las cuales se encuentra cuando se cometa contra una persona inconsciente, dormida o intoxicada; contra una persona en estado de embarazo o puerperio; contra una persona con la que el sujeto activo tenga o haya tenido una relación de noviazgo, matrimonio o cualquier relación afectiva análoga, aun sin convivencia; y cuando este delito se cometa en un centro educativo, cultural, deportivo, religioso, de trabajo, de salud o cualquier otro centro de naturaleza social.

En este sentido, se detalla que una violación sería la penetración, con cualquier parte de su cuerpo o con cualquier objeto o animal, del ano o vagina de otra persona sin su consentimiento, y también se considerará como tal ingresar el pene en la boca de otra persona sin su consentimiento.

También se proponen penas de hasta tres años de prisión a quien hostigue sexualmente a una mujer, y la pena se aumentará a la mitad cuando haya una posición de superioridad jerárquica o se realice por servidores públicos.

De igual forma, se busca castigar con hasta seis años de cárcel la violencia sexual digital, es decir, a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, edite, produzca, elabore imágenes, publique, distribuya, transmita, intercambie o comparta imágenes audios o videos, ya sean reales o simulados, con contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

“Esta iniciativa busca cambiar el capítulo de violación y poner al centro lo que siempre debió estar al centro, el consentimiento de la mujer para tener relaciones sexuales. Sólo sí es sí, y veamos, que es lo que no es sí: un cambio de opinión no es sí: una duda o un rechazo mínusculo no es un sí; alguien que esta inconsciente eso no es un sí. Es muy claro el ejemplo de una taza de café, si tú le ofreces un café a alguien, pero duda, puedes hacerle la taza de café, pero puede no tomarla, y si decide no tomarla no le vas a forzar a que la tome, no te vas a enojar o actuar violento porque no la toma”, dijo Cecilia Vadillo desde tribuna.





