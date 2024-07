Ante la época de lluvias, la alcaldía Coyoacán pidió el apoyo de la sociedad para mantener libres los ductos del drenaje y no depositar bolsas con heces de las mascotas para evitar que se obstruyan.

Héctor Canseco, titular de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, advirtió que se ha convertido en un hecho común que los propietarios de animales de compañía o paseadores de perros, levanten las heces de los animales y las introduzcan en el sistema de drenaje con la idea de que ahí se las puede llevar la corriente, un hecho que, dijo es absolutamente falso.

“Hemos detectado desde el inicio de la presente administración que en los dueños de las mascotas se ha generado conciencia de levantar las heces de perros o gatos, entre otros, sin embargo, eso ha generado que, después de recogerlas, no se depositen en el lugar correcto y, por el contrario, las metan al drenaje en espera de que la corriente se lleve estos desechos colocados en bolsas de plástico. Eso no ocurre, por el contrario, el drenaje se obstruye”, indicó.

Ante la época de lluvias, la alcaldía Coyoacán pidió el apoyo de la sociedad para mantener libres los ductos del drenaje. Foto: Especial

Comentó que este problema aqueja a toda la Ciudad de México, no sólo a Coyoacán. Sin embargo, explicó que en esta demarcación se puso en marcha una campaña de información para que la sociedad y quienes se dedican a pasear perros, no sólo levanten las heces de los animales, sino que estas sean depositadas, sin bolsas de plástico en los biodigestores que ha colocado la alcaldía en parques o si no, en sitios para basura biodegradable.

Añadió que después de reconocer la responsabilidad de la ciudadanía al levantar las heces de las mascotas, ahora se les pide que no arrojen estos desechos con bolsas de plástico en el drenaje.

“En ocasiones ni siquiera caben en las rejillas pero buscan cómo meter los deshechos porque piensan que la corriente se los llevará y eso no pasa”, dijo.

